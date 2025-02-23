الفائز بالمركز الأول في "صناع الأمل" لمصراوي: المغرب أكثر بلدان العالم إصابة بـ"أطفال القمر"

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دبي- محمد سمير فريد ومحمد عمارة:

قال المغربي أحمد زينون، الفائز الجائزة الأولى في مبادرة صناع الأمل، وجرى تكريمه اليوم في الحفل الختامي بدبي، إن عدة رسائل تصله من الدول العربية والأجنبية لدعمه ومساعدته سواء بمعلومات أو أبحاث علمية.

وتوج زينون بالمركز الأول في المبادرة بعد أن حصل على أعلى الأصوات وذلك عن مبادرته لعلاج الأطفال المصابين بمرض جفاف الجلد المصطبغ أو ما يطلق عليه "أطفال القمر".

وقال زينون، إن عددًا من الأطفال فقدوا حياتهم بسبب تداعيات هذا المرض، وهو ما دفعه إلى البحث عن طرق وآليات جديدة لتقديم العون لهذه الفئة من المرضى، وحشد دعم إضافي لجمعية "صوت القمر" من أجل تلبية احتياجات المرضى وتمكينهم من استئناف حياتهم الطبيعية والبقاء على مقاعد الدراسة.

زينون: بعض الآباء لا يدركون خطورة مرض "أطفال القمر"

وأضاف لمصراوي: بعض الآباء أحيانا لا يعرفون كثيرا عن المرض ولا يدركون أهميته، ونحاول أن نتشارك معهم المعلومات ومساعدتهم مستقبلا.

وتابع: قبل حصولي على الجائزة كنا نشتغل في الخفاء وصرنا نعمل على مواقع التواصل الاجتماعي لنضم عددا كبيرا من الأطفال، والآن، سنطور عملنا ونجهز لإنشاء مركز لنضم باقي الأطفال الذين يعانون، ليكونوا تحت أعيننا ونحافظ على ملامحهم.

وتابع: نركز الآن على مرض أطفال القمر، لإنه صعب وغير معترف به، ولدينا في المغرب حوالي ٢٠٠٠ حالة وتعد البلد الأكثر إصابة في العالم.

ونال زينون، مكافأة مالية بقيمة مليون درهم خلا الحفل الختامي للمبادرة مساء الأحد بدبي.



وكرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المتأهلتين إلى نهائيات النسخة الخامسة من مبادرة "صناع الأمل" وهما سمر نديم من جمهورية مصر العربية، وخديجة القرطي من المملكة المغربية، ومنح كل منهما مكافأة بقيمة مليون درهم، لتبلغ قيمة جائزة "صناع الأمل" 3 ملايين درهم.

وللاطلاع على القصة الكاملة لصاحب المركز الأول في مبادرة صناع الأمل..شاهد الفيديو: