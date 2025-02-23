أجبرها على تناول مادة كاوية.. والد ضحية سوهاج يكشف تفاصيل اعتداء الزوج على ابنته

كتبت- داليا الظنيني:

روى محمد السيد، والد سيدة تعرضت لاعتداء وحشي في سوهاج من زوجها أودى بها إلى المستشفى في حالة حرجة.

خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح الأب أن ابنته، وهي أم لثلاثة أطفال، كانت تعيش مع زوجها في الغردقة قبل أن تنتقل العائلة إلى سوهاج منذ ثلاث سنوات، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبارها عن أسرتها بسبب منع زوجها لها من التواصل معهم، حيث كان يحطم أي هاتف يُرسل إليها لضمان عزلها التام.

وأضاف السيد أن الجيران كانوا الوسيلة الوحيدة لمعرفة أحوال ابنته، التي كانت تتعرض للضرب المستمر على يد زوجها. وحاولت الأسرة مرات عديدة التدخل لحل الخلافات بطريقة ودية دون أن تُجدي محاولاتهم نفعًا. وفجأة، تلقى الأب اتصالًا من ابنه يخبره بأن شقيقته في حالة خطرة بالمستشفى، بعد أن عثر عليها سائق تاكسي ملقاة في الشارع وقام بنقلها لتلقي العلاج.

وعندما هرع الأب وأسرته إلى المستشفى، صُدموا بحالة ابنته التي كانت تعاني من إعياء شديد، إلى جانب تشوهات في وجهها وذقنها وتلف في أحبالها الصوتية نتيجة إجبارها على تناول مادة كاوية (بوتاس) على يد زوجها.

واختتم الأب حديثه بالكشف عن أن الزوج محتجز حاليًا في مركز الشرطة، لكن لم تتضح بعد تفاصيل إضافية عنه، مشيرًا إلى أن الأسرة تنتظر تحسن حالة ابنتهم، التي لا تزال عاجزة عن الكلام بسبب إصاباتها البالغة.