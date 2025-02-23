"ساويرس" معلقًا على سياسات ترامب: مصر مش "ملقف".. وإعادة إعمار غزة ممكنة بخطط واقعية

كتبت- داليا الظنيني:

علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن مصر ليست "ملقفًا" يُمكن استخدامه لتهجير البشر أو إجبارهم على ترك أراضيهم.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها المذاع على قناة ON، أوضح "ساويرس"، أن التفاوض مع ترامب يجب أن يتم بحذر، مشيرًا إلى أن ترامب "رجل ليس لديه مبادئ، ولا يزن كلامه قبل النطق به.

وأضاف: "هو نفسه قال إن زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، هو من بدأ الحرب! هذا النوع من التصريحات يعكس عدم وجود منهجية أو مبادئ في سياساته".

وحول كيفية التعامل مع ترامب، أكد ساويرس، أن الحل يكمن في التواصل مع العقلاء المحيطين به، وإيضاح أن مصر لديها أوضاع اقتصادية صعبة وأزمات داخلية، ولا يمكنها تحمل أعباء إضافية مثل تهجير مليون ونصف مليون شخص من أراضيهم وإجبارهم على اللجوء إلى مصر.

وقال: "لازم ترامب يعرف إن مصر مش ملقف يرمي الناس فيه ويقول لنا خدوهم، طب وأنا مالي؟.. دول بشر عندهم بلادهم وحقوقهم المشروعة في أرضهم".

وعن رؤيته لإعادة إعمار غزة، أشار ساويرس إلى أن إعادة الإعمار ممكنة بالفعل، لكن يجب أن تتم بعيدًا عن خطط ترامب الغريبة وغير المدروسة.

وأكد أن مصر لديها رؤيتها وخطتها الخاصة في هذا الصدد، قائلًا: "إعادة الإعمار يجب أن تتم بخطط عملية وواقعية، وليس بأفكار عشوائية".

وتطرق ساويرس إلى دوره كشخصية مؤثرة في المجتمع المصري، موضحًا أن تأثيره يأتي من محبة الناس وثقتهم به. قائلًا: "أنا لست مجرد رجل أعمال، بل شخصية يحبها الناس ويضعون فيها ثقتهم، وهذه المحبة هي ما تجعلني مؤثرًا، لأن التأثير الحقيقي يأتي من قلوب الناس وليس من المناصب أو الأموال".

وأضاف: "الناس تمنحني المحبة والثقة، وهذا ما يجعلني مؤثرًا، سواء من خلال الأعمال الطيبة أو النوايا الحسنة، أنا مرتبط بمصر بشكل عميق، وهذه العلاقة تتجاوز الأعمال إلى محبة الشعب المصري".