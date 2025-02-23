"صحة النواب" تقرر استدعاء رئيس هيئة الرعاية الصحية

كتب- نشأت علي:

قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، في اجتماعها اليوم المعقود لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من بعض النواب عن المشكلات الموجودة في قطاع الرعاية الصحية، إرجاء نظر هذه الأدوات الرقابية لاجتماع باكر لحين حضور الدكتور أحمد السبكي (رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية) بشخصه للرد على الأدوات الرقابية.

جدير بالذكر أن اللجنة قد سبق أن وجهت دعوة للدكتور أحمد السبكي لحضور اجتماع اليوم، إلا أنه تغيب عن حضور الاجتماع كما لم يحضر نائبه دون إبداء عذر رسمي بذلك إلى اللجنة، الأمر الذي قررت معه اللجنة إعمال أحكام اللائحة الداخلية للمجلس وطلب حضور السيد رئيس الهيئة بشخصه لاجتماع اللجنة باكر الإثنين ٢٤ فبراير.