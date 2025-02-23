بينهم مصرية.. محمد بن راشد يكرم المتأهلين لنهائيات صناع الأمل بجائزة المركز الأول

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دبي- محمد سمير فريد ومحمد عمارة:

فاز أحمد زينون من المغرب، بلقب صانع الأمل الأول في الوطن العربي، ونال مكافأة مالية بقيمة مليون درهم من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وفي الحفل الختامي، الذي أقيم مساء اليوم الأحد في مدينة دبي، وجه الشيخ محمد بن راشد بتكريم المتأهلتين إلى نهائيات النسخة الخامسة من مبادرة "صناع الأمل" وهما سمر نديم من مصر، وخديجة القرطي من المغرب، ومنح كل منهما مكافأة بقيمة مليون درهم، لتبلغ قيمة جائزة "صناع الأمل" 3 ملايين درهم.

المغربي أحمد زينون يفوز بالمركز الأول في مبادرة صناع الأمل

وأحمد زينون الفائز بالمركز الأول هو رئيس جمعية "صوت القمر" التي تعالج الأطفال المصابين بمرض جفاف الجلد المصطبغ أو ما يطلق عليه "أطفال القمر".

ويعاني المصابون بهذا المرض من حساسية مفرطة عند تعرضهم للأشعة فوق البنفسجية، وكلما تعرض المريض لهذه الأشعة تزيد احتمالات إصابته بأورام سرطانية.

ولا يتوافر علاج لـ"أطفال القمر"، ويعد الحل الوحيد هو توفير الحماية اللازمة التي تتكون من كريمات وأقنعة واقعية من الأشعة فوق البنفسجية.

واهتم أحمد زينون، بـ 144 طفلاً مصاباً بهذا المرض، وحاول عبر جمع التبرعات من أجل توفير الأدوية والأقنعة المطلوبة لهم رغم أنها تحتاج لموارد مالية كبيرة.

بالدموع.. أحمد زينون يحكي تجربته في إنقاذ أطفال القمر

وبالدموع، يتذكر صانع الأمل المغربي أحمد زينون بكثير من الحزن، أن عدداً من الأطفال فقدوا حياتهم بسبب المرض.

يقول أحمد زينون: "التحديات لا تعيقني عن مواصلة عملي، وتأدية رسالتي في مساعدة (أطفال القمر)، وأتطلع إلى حصول الجمعية على مساندة مجتمعية أكبر، بما يمكننا من غرس الأمل في نفوس الأطفال المرضى ومساندتهم للتكيف مع حالتهم الخاصة والاندماج مع أقرانهم في تفاصيل الحياة اليومية".

الشيخ محمد بن راشد: صناع الأمل هم النماذج الملهمة

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن "صناع الأمل"، يجسدون المعنى العميق للحياة والعطاء بعيداً عن الأضواء.

وأضاف: صناع الأمل هم النماذج الملهمة لتغيير حياة المحتاجين دون انتظار شكر، وهو الأثر الإنساني النبيل الباقي في ذاكرة وضمير الناس".

وتابع الشيخ محمد بن راشد: "الوطن العربي يمتلك آلاف التجارب الرائدة في نشر الخير وخدمة الآخرين، وتكريم هذه المبادرات والمساهمات النبيلة هو تكريم لقيم العطاء والإنسانية".

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين وجميع المشاركين في النسخة الخامسة، وقال سموه: "آلاف الملهمين العرب شاركوا في الدورة الخامسة من صناع الأمل، أهل خير يجسدون قيم البذل والإصرار على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم.. نماذج عطاء مشرفة وشعلة أمل تضيء دروبنا نحو غد أكثر إشراقاً".

واستقبلت النسخة الخامسة من مبادرة "صناع الأمل" أكثر من 26 ألف طلب ترشيح خلال شهر واحد.

كما بلغ إجمالي المشاركين في مبادرة "صناع الأمل" في خمس نسخ أكثر من 320 ألف مشارك.

زهرة مصر.. سمر نديم تحكي قصتها في مساعدة المسنين والمشردين

وفي سياق متصل، حصلت المصرية سمر نديم مؤسسة دار "زهرة مصر"، على تكريم من الشيخ محمد بن راشد في الحفل الختامي لمبادرة صناع الأمل.

بدأت قصة سمر نديم في مساعدة المسنين والمشردين في العام 2016، من خلال تعرفها إلى امرأة مسنة تسكن في المبنى نفسه الذي تقيم فيه، حيث كان وضع المرأة المسنة الوحيدة صعباً جداً.

تقول سمر نديم: "آلمني حال هذه السيدة المسنة التي تقضي أيامها بلا كهرباء مكتفية بأضواء الشموع في بيت يحتاج إلى ترميم عاجل كي يصبح صالحاً للعيش.. نشرت عبر حسابي على فيسبوك دعوة أو نداء لمساعدة هذه المرأة، وبالفعل حظي المنشور بالتفاعل وبادر كثيرون للتبرع من أجل هذه السيدة ومساعدتها على مواجهة ظروف حياتها القاسية".

وأضافت: "من بعدها بدأت تصلني عبر صفحتي على فيسبوك طلبات استغاثة كثيرة لمساعدة مشردين في الشوارع من رجال ونساء، فبادرت على الفور إلى مساعدتهم ونقلهم إلى دور رعاية للمسنين وإنقاذهم من معاناتهم اليومية وافتقادهم للدفء والطعام والعلاج".

في العام ٢٠١٧، أسست سمر نديم جمعيتها الخيرية "زهرة مصر" من أجل توفير المأوى الآمن للمشردين من كبار السن.

المغربية خديجة القرطي تحول معاناتها إلى أمل وتفاؤل

أما صانعة الأمل الأخرى، فكانت من المغرب، وهي خديجة القرطي التي دابت على رعاية السيدات المصابات بالسرطان، بعد أن حولت منزلها في العاصمة المغربية الرباط إلى دار لإيواء المصابات بالسرطان مجاناً.

بدأت قصة"الحاجة خديجة" بعد أن أصيب زوجها وشقيقتها بالسرطان، وفقدتهما بعد فترة طويلة من المعاناة وصراعهما مع المرض الخبيث.

استطاعت "الحاجة خديجة" تحويل معاناتها إلى أمل وتفاؤل وقررت أن تفتح بيتها لمريضات السرطان لتقدم لهن المأوى والطعام والأدوية والدعم المعنوي.

كما افتتحت مكانا أكبر وأسمته جمعية جنات، ليكون انطلاقة جديدة لعملها الخيري.

استقبلت خديجة، في بيتها أو جمعيتها الإنسانية منذ عام 2009، أكثر من 10 آلاف امرأة من مختلف أنحاء المملكة المغربية.

القرقاوي: صناع الأمل علامة فارقة في العمل التطوعي

وقال محمد القرقاوي الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أن مبادرة "صناع الأمل" تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ترسيخ قيم البذل والعطاء، وتشجيع أصحاب المبادرات الإنسانية والتطوعية على تطوير رؤاهم ومشاريعهم النبيلة للمساهمة في إحداث التغيير الإيجابي ومكافحة اليأس والسلبية في المجتمعات العربية.

وقال: "مثلت مبادرة منذ إطلاقها في العام 2017، علامة فارقة في مشهد العمل التطوعي والإنساني العربي، وكانت ملهمة للمنافسة بين أبناء العالم العربي من أجل خدمة مجتمعاتهم وتطوير مبادرات نوعية كل عام للتخفيف من معاناة آلاف المحتاجين إلى الدعم والرعاية، وتمكينهم من استعادة الأمل في حياة كريمة آمنة، والثقة بأنفسهم لاستئناف حياتهم الطبيعية والاطمئنان لما يحمله المستقبل".

وأشار محمد القرقاوي، إلى أن استقبال النسخة الخامسة من مبادرة "صناع الأمل"، أكثر من 26 ألف طلب ترشيح خلال شهر واحد، وتقديم المشاركين مشاريع خيرية وتطوعية مبتكرة، يؤكد ثراء الوطن العربي إنسانياً وحضارياً، وقدرة أبنائه على صناعة الأمل والعبور إلى غد أفضل.

وتضمن الحفل الختامي للنسخة الخامسة، الذي قدمه الإعلاميان نيشان ديرهاروتيونيان وأسمهان النقبي، فقرات عدة منها الأوبريت الغنائي الذي قدمه ريدوان.

مبادرة صناع الأمل تكشف عن أهدافها

وتهدف مبادرة "صناع الأمل" إلى تسليط الضوء على صناع الأمل في العالم العربي، من النساء والرجال، الذين يكرِّسون وقتهم وجهدهم ومواردهم لخدمة الآخرين ومساعدة الفقراء والمحتاجين وإغاثة المنكوبين والمساهمة في تحسين الحياة من حولهم، والتعريف بمبادرات ومشاريع وبرامج صناع الأمل.

وتهدف مبادرة "صناع الأمل" إلى تسليط الضوء على صناع الأمل في العالم العربي، من النساء والرجال، الذين يكرِّسون وقتهم وجهدهم ومواردهم لخدمة الآخرين ومساعدة الفقراء والمحتاجين وإغاثة المنكوبين والمساهمة في تحسين الحياة من حولهم، والتعريف بمبادرات ومشاريع وبرامج صناع الأمل.

كما تهدف إلى مكافأة صناع الأمل المتميزين من أصحاب المبادرات الأكثر تأثيراً عبر تقديم الدعم المادي لهم لمساعدتهم في مواصلة مبادراتهم وتكثيف جهودهم الإنسانية والتطوعية في مجتمعاتهم، وتوسيع نطاق مبادراتهم ومشاريعهم لتشمل عدداً أكبر من المستفيدين.

وتسعى المبادرة إلى المساهمة في غرس ثقافة الأمل والإيجابية في مختلف أنحاء الوطن العربي وتشجيع العطاء أياً كانت الظروف.