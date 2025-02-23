إعلان

"القومي للمرأة" يختتم المعسكر التدريبي في مجال ريادة الأعمال بمحافظة القاهرة

09:05 م الأحد 23 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    القومي للمرأة يختتم المعسكر التدريبي في مجال ريادة الأعمال بمحافظة القاهرة (6)
  • عرض 6 صورة
    القومي للمرأة يختتم المعسكر التدريبي في مجال ريادة الأعمال بمحافظة القاهرة (3)
  • عرض 6 صورة
    القومي للمرأة يختتم المعسكر التدريبي في مجال ريادة الأعمال بمحافظة القاهرة (5)
  • عرض 6 صورة
    القومي للمرأة يختتم المعسكر التدريبي في مجال ريادة الأعمال بمحافظة القاهرة (2)
  • عرض 6 صورة
    القومي للمرأة يختتم المعسكر التدريبي في مجال ريادة الأعمال بمحافظة القاهرة (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نور العمروسي:

اختتم المجلس القومي للمرأة، فعاليات المعسكر التدريبي في مجال ريادة الأعمال بمحافظة القاهرة والذي نفذه بالتعاون مع خبراء حاضنة أعمال رواق القاهرة واستمر على مدار 6 أيام وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيس المجلس.

وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي، إلى أن هذا المعسكر يعكس أهمية الشراكة المتميزة مع حاضنة رواق القاهرة والتي أثمرت عن الخروج بأفكار جديدة ومبتكرة من أبناء وبنات المحافظات والتي تُرجمت من خلال عرض مشروعاتهم أمام لجنة فحص المشروعات برئاسة الدكتورة أماني الشريف نائبة رئيس جامعة عموم أفريقيا التابعة للاتحاد الإفريقي ونخبة من المتخصصين حيث تم عرض 13 مشروع فردي و21 مشروعا جماعيا.

وأكدت مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس ومديرة المشروع بأن المجلس يبذل جهود حثيثة من أجل إيجاد فرص عمل للفتيات والشباب وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم مشيرة إلى اهتمام المجلس بهذا البرنامج الذي تضمن جلسات حول إنشاء وإعداد نموذج عمل ومبيعات وخطط التسعير والتسويق وإدارة التمويل وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى جلسة قانونية وأخرى خاصة بإعداد ملف عرض المشروع وطريقة عرضه وذلك بهدف إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية التي تواجه الشباب في محافظاتهم.

وقى الختام تم توزيع شهادات الاجتياز والتقدير للمشاركين.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يهدف إلى دعم ومساعدة رائدات ورواد الأعمال والمبتكرات والمبتكرين من المحافظات المستهدفة في تحويل أفكارهم وإبتكاراتهم إلى حلول قابلة للتطبيق تسهم في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس القومي للمرأة ريادة الأعمال معالجة الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية الإتحاد الأوروبي الدكتورة نسرين البغدادي جامعة عموم أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

(مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- (تحقيق
بعد قرار المركزي.. ما مصير الشهادة مرتفعة العائد الـ 27% في بنكي الأهلي ومصر؟
استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين