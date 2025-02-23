لمحاربة الغلاء.. المحاسب إبراهيم الجلاد يقيم معرض "أهلا رمضان" بقليوب

الأرصاد تحذر من ذروة موجة البرد.. درجات الحرارة تحت الصفر في هذه المناطق

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أقام المحاسب إبراهيم الجلاد الأمين المساعد لشؤون العضوية بالمركزية لحزب مستقبل وطن، بالتنسيق والتعاون بين أمانة الحزب بالقليوبية ومؤسسة الجلاد الخيرية، معرض "أهلاً رمضان" يومي الأحد والإثنين، وذلك دعمًا لمواطني مركز ومدينة قليوب، واستكمالًا لدورها في محاربة الغلاء وتوفير السلع الغذائية واللحوم لأهالي قرية سنديون والقرى المجاورة، بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد المحاسب إبراهيم الجلاد، أن معرض أهلا رمضان في قليوب، يأتي تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية وبناء على توجيهات النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام لحزب مستقبل وطن، بضرورة إقامة منافذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل إلى 35٪.

وأوضح، أن ذلك يأتي بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كافة صور الدعم الممكنة لهم، حيث تم افتتاح معرض أهلا رمضان بمدخل قرية سنديون مركز قليوب أمام البنك الزراعي، حيث شهد المعرض إقبالاً كثيفاً من المواطنين.

وأشار "الجلاد"، إلى أن الفكرة ليست جديدة، إذ يُقام مثل هذا الحدث سنويًا خلال شهر رمضان، كما تُنظم مبادرات أخرى في المناسبات المختلفة لتخفيض أسعار السلع الأساسية مثل اللحوم والأرز والزيت والسكر والفول والمكرونة والعدس بنسبة تتجاوز 50%.

وأكد أن الأسعار داخل المبادرة تناسب الأسر الأكثر احتياجًا؛ حيث يُباع كيلو اللحوم بـ200 جنيه، والسكر والأرز بـ20 جنيهًا للكيلو، والزيت بـ45 جنيهًا، والشاي بـ5 جنيهات، والسمنة بـ70 جنيهًا، وهذه الأسعار مدعومة بالكامل لخدمة أهالي القرية.

وأشاد أهالي قرية سنديون بالمبادرة، مطالبين بتعميمها على مستوى الجمهورية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأكد أحد المواطنين أن هذه المبادرة تهدف تخفيف الأعباء وتأتي من باب جبر الخواطر، قائلا: "دعوة لكل رجال الأعمال أن يحذو حذو مؤسسة الجلاد الخيرية والحاج إبراهيم الجلاد وآل الجلاد مش غريبة عليهم فعل الخير ودائما داعمين للخير".

وأضاف أن الأسعار ممتازة جدًا خاصة أن سعر اللحوم 200 جنيه للكيلو وطازجة، وكيلو السكر 20 جنيه وأيضا الأرز بـ20 جنيه ومن شركات موثوق فيها وهذه مبادرة عظيمة".

وجاءت أبرز العروض والأسعار، زيت صولا (900 جرام) – 45 جنيه ، سكر زيادة (كيلو كامل) – 20 جنيه، سمن جنة وروابي (700 جرام) – 70 جنيه ، مكرونة الملكة (400 جرام) – 10 جنيه ، شاي العروسة : 40 جرام– 5 جنيه | 250جرام – 45 جنيه ، أرز حبوبه عريض (كيلو) – 20 جنيه ، لحمة جاموسي – 200 جنيه للكيلو.