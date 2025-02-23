الأرصاد تحذر من ذروة موجة البرد.. درجات الحرارة تحت الصفر في هذه المناطق

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تعيش أجواء باردة إلى شديدة البرودة تمتد من النهار إلى الليل، نتيجة موجة طقس غير اعتيادية بدأت منذ الجمعة الماضية وستستمر حتى الثلاثاء القادم.

خلال مداخلتها الهاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مساء الأحد، أوضحت غانم أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة، الذي يقل عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بمقدار أربع إلى خمس درجات، يعود إلى تأثير كتل هوائية قطبية شديدة البرودة قادمة من المناطق القطبية.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ستصل إلى 16 درجة مئوية يومي الاثنين والثلاثاء، بينما ستنخفض الصغرى إلى ما بين 8 و10 درجات، مع انخفاضات أكبر في المدن الجديدة.

وحذرت من أن الحرارة الصغرى ستصل إلى 5 درجات في الصعيد، بينما ستسجل أرقامًا تحت الصفر في وسط سيناء، خاصة في سانت كاترين التي قد تصل فيها إلى 3 درجات تحت الصفر

وأشارت إلى أن نشاط الرياح القوي يزيد من الشعور بالبرودة القارسة، مما يجعل الأحوال الجوية أكثر حدة خلال هذه الفترة.