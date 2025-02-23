إعلام القاهرة تمنح الباحثة دينا عصمت درجة الدكتوراه عن دراستها "الإرهاب الإلكتروني"

كتب- محمد شاكر:

منحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة الباحثة دينا عصمت والي، درجة الدكتوراه في الإعلام، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، مع توصية بطباعة الرسالة العلمية المعنونة: "الإرهاب الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي ودوره في بث الأخبار الكاذبة للتأثير على إدراك الجمهور للقضايا المصرية"، والتي جاءت في مجال الإعلام الرقمي والدراسات السيبرانية والإستراتيجية.

تتناول الدراسة الإرهاب الإلكتروني والحروب السيبرانية، المعروفة بحروب الجيل الخامس، وتركز على كيفية استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها "إكس" (تويتر سابقًا)، في نشر الأخبار المزيفة وتأثير ذلك على تشكيل وعي الجمهور المصري، وصولًا إلى ما يُعرف بنظرية "الجهل الجمعي"، وهو المفهوم الذي يشير إلى تضليل الرأي العام وتوجيهه بوسائل غير مباشرة، وخلق انحيازات وتصورات مغلوطة عن التحديات التي تواجه مصر.

وتشكلت لجنة المناقشة والتقييم الأكاديمي، من الدكتورة منى الحديدي، الأستاذة بقسم الإذاعة والتليفزيون، مناقشًا ورئيسًا، والدكتور حسن عماد مكاوي الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون جامعة القاهرة، مشرفًا على الرسالة ومناقشًا، واللواء الدكتور أسامة راغب مستشار الأكاديمية العسكرية العليا وأستاذ الإعلام السياسي مناقشًا.

وقدمت الباحثة عدة توصيات لمواجهة خطر الأخبار الزائفة، من أبرزها: إعادة النظر في المحتوى الإعلامي، وتقديمه بأساليب حديثة وجاذبة لمختلف الفئات، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية في التصدي للأخبار المفبركة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والإسراع في إصدار قانون "حرية تداول المعلومات" لضمان توفير مصادر موثوقة للأخبار. زيادة وعي الفئات الأكثر عرضة للأخبار الكاذبة، خاصة مستخدمي المنصات الرقمية من فئات الدخل المنخفض، ودعم وسائل الإعلام التقليدية لتواكب التطورات التكنولوجية وتوفر محتوى موثوقًا لمواجهة الأخبار الكاذبة، وتعزيز التعاون بين الحكومات، وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة الحروب السيبرانية وتحقيق الأمن المعلوماتي.