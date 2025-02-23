الجلاد: مصر الدولة المركزية الأقدم في التاريخ.. والهوامش مهملة في صناعة الإعلام

كتب- محمد نصار:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن مصر هي الدولة المركزية الأقدم في التاريخ، موضحًا أن الهوامش في الدولة المركزية مهملة في التنمية وفي صناعة الإعلام.

وأضاف الجلاد، خلال مائدة مستديرة تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، اليوم الأحد، بشأن "محو الأمية الإعلامية والطريق نحو إعلام يواجه التحديات والشائعات ويزيد الوعي المجتمعي"، أن مركزية الدولة تلغي الهوامش؛ وبالتالي الإعلام المحلي أو الإقليمي غير موجود في مصر بسبب نظام المركزية.

وتابع رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام: العاصمة الثانية في المركزية بمصر هي الإسكندرية، وحتى بالنسبة إليها فالكثير من أبنائها يأتون للعمل في القاهرة؛ بسبب مركزية وسائل الإعلام فيها.

أدار الجلسة الإعلامية ميريام زكي، ويتحدث فيها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، وعدد من الخبراء في المجال الصحفي والإعلامي.

كما حضر الجلسة عدد من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ، والمهتمين بالملف الإعلامي والصحفي.