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الصحة: فحص 3 ملايين شاب وفتاة ضمن مبادرة "المقبلين على الزواج"

04:41 م الأحد 23 فبراير 2025

وزارة الصحة والسكان

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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء الفحص الطبي لثلاثة ملايين و109 آلاف شاب وفتاة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، وذلك على مدار عامين منذ انطلاق المبادرة في شهر فبراير 2023 تحت شعار "100 مليون صحة".

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان -في بيان، اليوم الأحد- إنه "تم إصدار مليونين و827 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ(QR Code) للمقبلين على الزواج"، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة ستة شهور من تاريخ الإصدار.

ولفت إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وأكد البيان حرص وزارة الصحة والسكان على إمداد المواطنين بالمعلومات والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن (15335)، أو زيارة الموقع الإلكتروني: (‏www.100millionseha.eg)، أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكد إن).

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