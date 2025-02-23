الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الإثنين (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 16 09

العاصمة الإدارية 16 09

6 أكتوبر 17 08

بنهــــا 16 09

دمنهور 15 10

وادي النطرون 17 09

كفر الشيخ 15 08

المنصورة 16 09

الزقازيق 16 09

شبين الكوم 15 08

طنطا 15 08

دمياط 15 09

بورسعيد 14 10

الإسماعيلية 17 09

السويس 17 09

العريش 14 08

رفح 14 09

رأس سدر 17 07

نخل 15 02

كاترين 11 02-

الطور 17 12

طابا 15 08

شرم الشيخ 21 14

الإسكندرية 16 10

العلمين 15 09

مطروح 14 08

السلوم 15 09

سيوة 17 07

رأس غارب 19 12

الغردقة 19 11

سفاجا 20 11

مرسى علم 20 12

شلاتين 23 16

حلايب 21 17

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 22 16

الفيوم 17 07

بني سويف 16 06

المنيا 17 05

أسيوط 17 05

سوهاج 19 07

قنا 21 09

الأقصر 22 08

أسوان 21 11

الوادي الجديد 20 09

أبوسمبل 24 13