مجدي الجلاد: الاستقطاب والتوظيف السياسي للإعلام يُفقدانه الثقة

كتب- محمد نصار:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن الثقة فُقدت في الإعلام بسبب التوظيف السياسي له وحالة الاستقطاب التي تعرض لها.

وأضاف الجلاد، خلال مائدة مستديرة تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، اليوم الأحد، بشأن "محو الأمية الإعلامية والطريق نحو إعلام يواجه التحديات والشائعات ويزيد الوعي المجتمعي"، أنه إذا توافرت الرغبة في تطوير الإعلام يمكن البناء على ذلك في إصلاح المشهد الإعلامي، وإذا لم تتوافر فلن يكون هناك إمكانية للإصلاح.

وتابع: هناك صورة ضبابية كاملة وحالة سيولة، والإعلام يفقد قدرته وتأثيره تدريجيًّا؛ خصوصًا في ظل المنافسة مع وسائل أخرى.

ويدير الجلسة الإعلامية ميريام زكي، ويتحدث فيها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، وعدد من الخبراء في المجال الصحفي والإعلامي.

ويحضر الجلسة عدد من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ، والمهتمين بالملف الإعلامي والصحفي.