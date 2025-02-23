شيخ الأزهر يدعو بالشفاء العاجل للبابا فرنسيس

كتب- محمود أبو طالب:

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص دعواته للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بالشفاء العاجل، راجيًا من الله أن يمنَّ عليه بالصحة والعافية.

وقال شيخ الأزهر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "أدعو الله أن يمنَّ على أخي العزيز البابا فرنسيس بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بالصحة والعافية؛ ليستكمل مسيرته في خدمة الإنسانيَّة".

وقال الفاتيكان يوم السبت إن صحة البابا فرنسيس تدهورت على مدى الساعات الأربع والعشرين المنصرمة ووصف الحالة لأول مرة بأنها "حرجة"، وذكر أنه احتاج إلى أكسجين إضافي ونقل دم.

ودخل بابا الفاتيكان مستشفى جيميلي في روما في 14 فبراير بعد أن عانى من صعوبات في التنفس لعدة أيام وتم تشخيص إصابته لاحقا بالالتهاب الرئوي المزدوج.

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