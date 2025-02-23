مجدي الجلاد يكشف خطورة "الترند" على مصداقية وسائل الإعلام

كتب- محمد نصار:

تصوير - أحمد مسعد:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن بعض المواقع الإلكترونية تساهم في نشر الشائعات لأنها تقوم على فكرة الأرباح المادية من خلال "الترند".

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظّمتها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، بشأن "محو الأمية الإعلامية والطريق نحو إعلام يواجه التحديات والشائعات ويزيد الوعي المجتمعي".

وأضاف "الجلاد"، أن التسطيح غير المتعمد للجمهور والمعلومات، أكثر خطورة من التسطيح المتعمد، والذي يمكن مواجهته والتصدي له.

وتابع: "بعض وسائل الإعلام أصبحت تنظر إلى المهنة بشكل يدر عائد مادي دون النظر إلى المحتوى وطبيعته وتأثيره على الجمهور، كما سيطرت ثقافة الترند على بعض وسائل الإعلام".

يدير الجلسة الإعلامية ميريام زكي، ويتحدث فيها، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، وعدد من الخبراء في المجال الصحفي والإعلامي.

ويحضر الجلسة عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والمهتمين بالملف الإعلامي والصحفي

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