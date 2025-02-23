"القومي للترجمة" يحتفي بالدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي.. الخميس

كتب- محمد شاكر:

يقيم المركز القومي للترجمة، بالتعاون مع مركز التراث الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة مؤتمرًا علميًا، يتناول الإنتاج العلمي والإبداعي للدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة، في مجالات الأدب الحديث والقديم، والأدب الشعبي، والمسرح، والنقد، والكتابة الإبداعية، وذلك إحياءً للذكرى الأولى لرحيل "الحجاجي".

كما سيتم تكريم الفائزين في مسابقة "كشاف المترجمين" في نسختها الخامسة عشرة، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025، بقاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة بساحة الأوبرا.

وكان المركز القومي للترجمة، قد خصص النسخة الخامسة عشرة من "كشاف المترجمين" لتسليط الضوء إبداع الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، في إطار مبادرة المركز القومي للترجمة، للاحتفاء بمبدعي مصر وكتّابها، عبر طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.

ولد أحمد شمس الدين الحجاجي في الأقصر عام 1934، والتحق بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة.

حصل عام 1965 على درجة الماجستير في النقد المسرحي، ثم نال درجة الدكتوراه عام 1973 عن أطروحته "الأسطورة في المسرح المصري المعاصر". ألف الحجاجي العديد من الكتب، منها: «العرب وفن المسرح»، «الأسطورة في الأدب العربي»، «رواية سيرة الشيخ نور الدين»، «مولد البطل في السيرة الشعبية»، و«النقد المسرحي»، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الأخرى.

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