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المسلماني يعلن تأسيس "أكاديمية ماسبيرو" برئاسة درية شرف الدين

02:20 م الأحد 23 فبراير 2025

درية شرف الدين

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القاهرة - مصراوي:
أعلن الكاتب أحمد المسلماني عن تأسيس أكاديمية ماسبيرو، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة ، وعضوية نخبة من الأكاديميين والإعلاميين والكتاب، وستقدم تدريبا إعلاميا للمصريين وغير المصريين، كما ستمنح شهادات معتمدة رسمياً من الهيئة الوطنية للإعلام.
وتضم أكاديمية ماسبيرو معهد الإذاعة والتليفزيون الذي سيتم دمجه في الأكاديمية ، كما تضم مدربين ومتخصصين من ذوي الخبرة بالهيئة ، وعددا من حملة الدكتوراه من أبناء ماسبيرو .. فضلاً عن الخبراء البارزين من خارج الهيئة.
كما تضم الأكاديمية - التي تبدأ العمل صيف 2025 - استديوهات للتدريب الإذاعي والتليفزيوني، وصالة تحرير للتدريب الصحفي .. وسيتم نشر أو بث مشروعات التخرج المتميزة على صفحات مجلة الإذاعة والتليفزيون أو على إذاعات وشاشات الهيئة الوطنية للإعلام.
وقال المسلماني " في إطار رؤية (عودة ماسبيرو) .. سنعمل علي حماية المهنة من الابتذال والضعف ، والمنافسة في مجال التدريب على الصعيد القاري والإقليمي، والعمل الجاد على تقديم موجات متميزة من الإعلاميين الجدد".
ومن المقرر عرض مشروع الأكاديمية علي مجلس الهيئة الوطنية للإعلام في اجتماعاته القادمة.

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أحمد المسلماني أكاديمية ماسبيرو درية شرف الدين الهيئة الوطنية للإعلام
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