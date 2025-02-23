الجلاد: زيادة التعرض لـ"السوشيال ميديا" يجعل المستهلك يتذكر المعلومة وينسى مصدرها

الجلاد: اتركوا مساحة للإعلام المهني.. الجمهور يبحث عن المعلومة عند مَن

كتب- محمد نصار:

تصوير - أحمد مسعد:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن قضاء ساعات طويلة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، يجعل المستهلك يتذكر المعلومة وينسى مصدرها.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية حول "محو الأمية الإعلامية والطريق نحو إعلام يواجه التحديات والشائعات ويزيد الوعي المجتمعي".

وأضاف الجلاد أن "الشخص لا يسأل هل هذا المصدر صادق أم لا؟ وهل هو معادٍ أم لا؟ وهل هو محترف أم لا؟ وبالتالي تختلط المصادر ذات المصداقية مع الغث والسمين".

يدير الجلسة الإعلامية ميريام زكي، ويتحدث فيها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، وعدد من الخبراء في المجال الصحفي والإعلامي.

يحضر الجلسة عدد من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ، والمهتمين بالملف الإعلامي والصحفي.

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