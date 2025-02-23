الجلاد: اتركوا مساحة للإعلام المهني.. الجمهور يبحث عن المعلومة عند مَن يُتيحها

كتب- محمد نصار:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن السيطرة على الإعلام المهني المستقل تساعد في انتشار الشائعات.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، بشأن "محو الأمية الإعلامية والطريق نحو إعلام يواجه التحديات والشائعات ويزيد الوعي المجتمعي".

وأضاف الجلاد أن هذا الغياب يترك المستهلك عرضةً للتأثر بالذكاء الاصطناعي والإعلام المعادي وغيرهما من وسائل نقل المعلومات.

وتابع: "كل ما تنسحب إعلاميًّا من أرض الحقيقة، فأنت تترك هذه المساحات لآخرين لملء الفراغ؛ الجمهور يريد في النهاية المعلومة، وسيبحث عنها عند مَن يتيحها".

يُدير الجلسة الإعلامية ميريام زكي، ويتحدث فيها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، وعدد من الخبراء في المجال الصحفي والإعلامي.

ويحضر الجلسة عدد من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ، والمهتمين بالملف الإعلامي والصحفي.

اقرأ أيضًا:

مجدي الجلاد: الصحافة المطبوعة تنحسر لصالح الإعلام الرقمي

مجدي الجلاد: حرب غزة أظهرت استخدام الذكاء الاصطناعي في "تجييش الرأي العام العالمي"

مجدي الجلاد: العرب أعادوا تشكيل صورة فلسطين في نظر العالم