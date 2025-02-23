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مجدي الجلاد: الغباء البشري يتزامن مع صعود الذكاء الاصطناعي

01:22 م الأحد 23 فبراير 2025
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    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية
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    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد (2)
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    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد (4)
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    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد (5)
  • عرض 16 صورة
    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (1)
  • عرض 16 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد (1)
  • عرض 16 صورة
    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (3)
  • عرض 16 صورة
    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (4)
  • عرض 16 صورة
    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (2)
  • عرض 16 صورة
    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (6)
  • عرض 16 صورة
    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (7)
  • عرض 16 صورة
    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (8)
  • عرض 16 صورة
    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (9)
  • عرض 16 صورة
    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (10)
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    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (5)
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كتب-محمد نصار:
قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن الحديث عن الذكاء الاصطناعي يجب أن يرافقه الحديث عن الغباء البشري.

وأضاف "الجلاد": لماذا لا نتحدث عن الغباء البشري، الذي هو مرافق ومتزامن مع صعود الذكاء الاصطناعي، فالمستهدف دائما هو العالم الثالث لأن مناعة المواطن في هذا العالم أضعف من العالم المتقدم الذي لديه القدرة على الفرز.

جاء ذلك خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية عن "محو الأمية الإعلامية والطريق نحو إعلام يواجه التحديات والشائعات ويزيد الوعي المجتمعي".

واعتبر الجلاد أن "انسحاب الإعلام من أرض الحقيقة يؤدي لنمو الشائعات وسهولة اختراق المجتمعات بدون جهد".

ومضى قائلًا إنه "كلما تم التضييق على الإعلام في الحصول على المعلومات ساعد ذلك في انتشار الشائعات، فمنظومة الإعلام تدار بنفس الأسلوب منذ أكثر من 50 عاما".

يدير الجلسة الإعلامية ميريام زكي، ويتحدث فيها، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، وعدد من الخبراء في المجال الصحفي والإعلامي.

يحضر الجلسة عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والمهتمين بالملف الإعلامي والصحفي.

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مجدي الجلاد مجموعة أونا للصحافة والإعلام الذكاء الاصطناعي
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