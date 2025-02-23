مجدي الجلاد: العرب أعادوا تشكيل صورة فلسطين في نظر العالم

كتب- محمد نصار:

تصوير - أحمد مسعد:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن العرب في الماضي كانوا في "خانة المفعول به"، حيث كنا نشتكي من أن صورة العرب والمسلمين في العالم تخضع لسيطرة إعلام موجه.

وأضاف "الجلاد" أنه مع ظهور الذكاء الاصطناعي، كنا نخشى أن يكون تأثيره أكثر خطورة مما واجهناه في الماضي، إلا أن هناك من تصدى لهذه الحملة خلال حرب غزة، ونجحوا في ذلك باستخدام الأسلحة ذاتها التي تعتمدها تلك الدول.

جاء ذلك خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية عن "محو الأمية الإعلامية والطريق نحو إعلام يواجه التحديات والشائعات ويزيد الوعي المجتمعي".

وتابع: "نجحنا في العالم العربي في تغيير الصورة النمطية عن العرب والفلسطينيين في نظر العالم، ولم يكن التصدي للحملة الأمريكية الصهيونية من خلال المؤسسات الصحفية الرسمية، بل جاء ذلك بفضل المؤثرين الذين استفادوا من مساحة الحرية المتاحة لهم".

وواصل "الجلاد": "لكن هنا تكمن المشكلة"، فهناك نظرية تقول إن الإعلام في الأساس وُجد لإظهار الحقيقة، لكنه تطور لاحقًا ليصبح وسيلة لتحليل الحدث، ثم تحول اليوم إلى صناعة ضخمة تقوم على فكرة إحلال ما هو غير جاد وسطحي محل كل ما هو وعي مجتمعي، فالهدف الأساسي هو تسطيح العقل لجعله خصبا لتلقي ما يريدون نشره وتصديقه.

يدير الجلسة الإعلامية ميريام زكي، ويتحدث فيها، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، وعدد من الخبراء في المجال الصحفي والإعلامي.

ويحضر الجلسة عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والمهتمين بالملف الإعلامي والصحفي