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مجدي الجلاد: حرب غزة أظهرت استخدام الذكاء الاصطناعي في "تجييش الرأي العام العالمي"

01:02 م الأحد 23 فبراير 2025
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    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية
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    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد (2)
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    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد (4)
  • عرض 16 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد (5)
  • عرض 16 صورة
    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (1)
  • عرض 16 صورة
    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد (1)
  • عرض 16 صورة
    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (3)
  • عرض 16 صورة
    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (4)
  • عرض 16 صورة
    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (2)
  • عرض 16 صورة
    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (6)
  • عرض 16 صورة
    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (7)
  • عرض 16 صورة
    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (8)
  • عرض 16 صورة
    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (9)
  • عرض 16 صورة
    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (10)
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    المائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية (5)
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كتب- محمد نصار:
تصوير - أحمد مسعد:
قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن حرب غزة كشفت عن مدى توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في الحشد والتجييش العالمي.

جاء ذلك خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية عن "محو الأمية الإعلامية والطريق نحو إعلام يواجه التحديات والشائعات ويزيد الوعي المجتمعي".

وأضاف "الجلاد"، أن ما يحدث الآن هو محاولة لحشد أو تجييش الرأي العام العالمي، وهذا الأمر ظهر في أحداث كثيرة وعلى رأسها حرب غزة.

تدير الجلسة الإعلامية ميريام زكي، ويشارك فيها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إلى جانب عدد من الخبراء في المجال الصحفي والإعلامي.

وشهدت الجلسة حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمهتمين بالشأن الإعلامي والصحفي، حيث ناقش المشاركون دور الإعلام في مواجهة التحديات وتعزيز الوعي المجتمعي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

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مجدي الجلاد حرب غزة ميريام زكي مجموعة أونا للصحافة والإعلام
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