مجدي الجلاد: الصحافة المطبوعة تنحسر لصالح الإعلام الرقمي

كتب- محمد نصار:

تصوير - أحمد مسعد:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن الصحافة المطبوعة تواجه حالة من التقلص لصالح الإعلام الرقمي، سواء على مستوى مصر أو العالم كله.

جاء ذلك خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية عن "محو الأمية الإعلامية والطريق نحو إعلام يواجه التحديات والشائعات ويزيد الوعي المجتمعي".

وأضاف "الجلاد"، أن الصحافة المطبوعة تواجه أزمة في تكلفة الإصدار بسبب ارتفاع تكاليف الطباعة، فضلا عن التطور الكبير في وسائل الإعلام بسبب التكنولوجيا.

وتابع: الإعلام سلاح من أسلحة الحروب على مدى التاريخ، وهذه الحروب الإعلامية تتطور وفقا للتطور التكنولوجي، خاصة في ظل الذكاء الاصطناعي ومحاولة تحييد العنصر البشري في إنتاج المحتوى.

تدير الجلسة الإعلامية ميريام زكي، ويشارك فيها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إلى جانب عدد من الخبراء في المجال الصحفي والإعلامي.

وشهدت الجلسة حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمهتمين بالشأن الإعلامي والصحفي، حيث ناقش المشاركون دور الإعلام في مواجهة التحديات وتعزيز الوعي المجتمعي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

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