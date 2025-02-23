"الهواري": التضليل المعلوماتي أكبر خطر واجه البشرية في 2024

كتب- محمد نصار:

قال الكاتب الصحفي محمد الهواري، مدير مؤسسة الفنار للإعلام، إن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر في يناير 2024، ذكر أن أكبر المخاطر التي تواجه البشرية هو التضليل والخطأ المعلوماتي، الذي احتل المرتبة الأولى.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية حول "محو الأمية الإعلامية والطريق نحو إعلام يواجه التحديات والشائعات ويزيد الوعي المجتمعي".

وأضاف "الهواري" أن الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي قد يُستغل لمصلحة جهات أو جماعات يمكنها التسبب في ضعف وهشاشة المجتمعات، وانتشار الأخبار الكاذبة، وتعزيز خطاب الكراهية.

وتابع: هناك الكثير من الأخبار الكاذبة التي تُستخدم لصناعة موقف أو رأي ضد فئة محددة أو جماعة معينة، رغم أنها غير حقيقية.

وواصل: التطور اللافت حاليًا هو ظهور فئة ما يسمى بالمؤثرين على الرأي العام، الذين ليسوا من الإعلاميين أو العاملين في وسائل الإعلام، وذلك في ظل تراجع مساحات الإعلام التقليدي.

تدير الجلسة الإعلامية ميريام زكي، ويتحدث فيها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، وعدد من الخبراء في المجال الصحفي والإعلامي.

ويحضر الجلسة عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والمهتمين بالملف الإعلامي والصحفي.

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