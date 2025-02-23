سؤال برلماني لوزيري السياحة والطيران بشأن رؤية تطوير المطارات

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بشأن رؤية الوزارتين لتطوير مطارات القاهرة والإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان، بهدف استقبال أكبر عدد ممكن من الركاب، سواء على الخطوط المصرية أو الأجنبية، وذلك بعد مرور سبعة أشهر من تكليف الحكومة الجديدة.

وأشارت "متى"، في بيان صحفي، إلى أن مصر تحتل موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا في قلب العالم وعلى مسار الطيران الدولي، ومع ذلك، تفتقر إلى سياحة الترانزيت، التي تعد عنصرًا أساسيًا في اقتصادات العديد من الدول.

وأكدت النائبة ضرورة تبني أفكار جديدة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطوير سياحة الترانزيت، لما لها من تأثير اقتصادي إيجابي على مختلف القطاعات، بما في ذلك العمالة والموظفين وشركات الطيران والخدمات المرتبطة بالمطارات.

كما طالبت بضرورة تطوير البنية التحتية لمطارات القاهرة والإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان، بما يسهم في إعادة مصر إلى خريطة السياحة العالمية، وتحقيق مستهدفات وزارة السياحة، التي تسعى إلى جذب 30 مليون سائح سنويًا.

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