سامح فوزي: الذكاء الاصطناعي "تغيب عنه المحاسبة"

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور سامح فوزي، مدير مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية، إن الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتطوير مفهوم الإعلام في الوقت الحالي وخلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية حول "محو الأمية الإعلامية والطريق نحو إعلام يواجه التحديات والشائعات ويزيد الوعي المجتمعي".

وأضاف "فوزي"، أن هناك طفرة في التعامل مع الإعلام والمحتوى الإعلامي والإعلاني، لكن هناك تحديات تواجه هذه المنظومة.

وتابع: الذكاء الاصطناعي في جانب كبير منه يعتمد على سرقة البيانات الموجودة على الإنترنت، سواء شخصية أو عائلية أو صحية أو عامة، كما أن هذه البيانات تكون منحازة، فقد أظهرت دراسة أنه في الولايات المتحدة ونتيجة ربط الشرطة الأمريكية السود بجرائم معينة على مدى فترات طويلة، ظهر التحيز.

وواصل: هذا التقديم أصبح يمثل انتهاكا لحقوق العمال، إلى جانب ضعف الشفافية والمصداقية والأخطاء والفبركة، وضعف أو غياب المسائلة، كما أنه يمثل تحديا للدول النامية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.

يدير الجلسة الإعلامية ميريام زكي، ويتحدث فيها، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، وعدد من الخبراء في المجال الصحفي والإعلامي.

ويحضر الجلسة عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والمهتمين بالملف الإعلامي والصحفي

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