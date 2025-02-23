سامح فوزي: تطور الوسائل التكنولوجية يزيد من الاهتمام بالفضاء الرقمي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور سامح فوزي، مدير مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية، إن التطور السريع في وسائل التواصل التكنولوجية أدى إلى زيادة اهتمام الإنسان بالفضاء الرقمي، الذي أصبح يقضي فيه جزءًا كبيرًا من وقته.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية حول "محو الأمية الإعلامية والطريق نحو إعلام يواجه التحديات والشائعات ويزيد الوعي المجتمعي".

وأضاف "فوزي"، أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت مجالا للكثير من الخدمات، حيث بات العالم إلى حد كبير جدا "أونلاين".

وتابع: تم نشر تحقيق منذ نحو 4 أشهر، تحدث عن أنه لم يعد هناك الكثير من القيادات تحت سن الـ30 عاما، وتم التوصل إلى أن الجيل في هذه المرحلة أصبح ينقصه الكثير من مهارات التفاعل الاجتماعي على الأرض.

وواصل: أصبح يتم النظر إلى الفضاء الرقمي على أنه بديل للحديث عن الأمور التي لا يمكن الحديث عنها في الواقع، ويمكن لوسائل الاتصال الرقمي أن تقلل من تأثيرات الفقر والتهميش.

يدير الجلسة الإعلامية ميريام زكي، ويتحدث فيها، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، وعدد من الخبراء في المجال الصحفي والإعلامي.

ويحضر الجلسة عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والمهتمين بالملف الإعلامي والصحفي.

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