استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين

القاهرة - مصراوي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بالموجة الباردة، حيث يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى تبلغ 16 درجة مئوية، بينما سجلت درجات الحرارة في السابعة صباحًا 9 درجات مئوية.

وأضافت الهيئة في منشور عبر حسابها على فيسبوك، أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاطًا للرياح على معظم المناطق، مما يعزز الإحساس ببرودة الأجواء. كما توقعت الهيئة فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطارًا خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب حالة البحرين الأحمر والمتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار، مما يستدعي توخي الحذر خاصة للصيادين والعاملين في الأنشطة البحرية.

وناشدت الهيئة المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الأجواء الباردة.

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