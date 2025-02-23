"السادات": الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل كبير على المجال الإعلامي

كتب- محمد نصار:

أكد محمد أنور السادات، رئيس مجلس إدارة جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، أن العالم يشهد تطورات متلاحقة تؤثر بشكل كبير على المجال الإعلامي.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، تحت عنوان "محو الأمية الإعلامية والطريق نحو إعلام يواجه التحديات والشائعات ويزيد الوعي المجتمعي".

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يشكل تحديات كبيرة في العمل الإعلامي، خاصة مع تعدد وتنوع أشكال ووسائط الإعلام.

أدارت الجلسة الإعلامية ميريام زكي، وشارك فيها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام، إلى جانب عدد من الخبراء في المجال الصحفي والإعلامي.

وشهدت الجلسة حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمهتمين بالشأن الإعلامي والصحفي، حيث ناقش المشاركون دور الإعلام في مواجهة التحديات وتعزيز الوعي المجتمعي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

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