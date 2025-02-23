"سلامة الغذاء": 5600 رسالة غذائية مُصدَّرة.. و4 دول عربية على رأس المستقبلين

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي السابع لعام 2025، عن الفترة من 15 – 21 فبراير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 82 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي، وتسجيل 51 مصنعًا، واستيفاء 3 منشآت لقائمة توفيق الأوضاع، و3 منشآت لقائمة التأهيل، فيما استوفت منشأة واحدة متطلبات قائمة الاعتماد.

وبحسب بيان اليوم، بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 59 زيارة، وتم تسجيل 11 منشأة، وجارٍ إدراج مركز تعبئة واحد في القائمة المعتمدة، كما أصدرت الإدارة 3518 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1769 شركة مصدِّرة.

ووفقًا لتقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدَّرة 5600 رسالة، بواقع 240 ألف طن لصالح 1845 شركة مصدِّرة، وتنوّعت بين 746 صنفًا من الخضروات والفواكه والدقيق والمنتجات الغذائية المتنوعة.

وما زالت البطاطس تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدَّرة بواقع 36 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 10 آلاف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 9 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدَّرة 70 صنفًا بواقع 80 ألف طن.

كما لا تزال الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 56 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 12 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدَّرة 33 صنفًا بواقع 72 ألف طن.

ومثّلت السعودية ولبنان والسودان والمغرب أكبر الدول المستقبِلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 186 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدَّرة منه خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي 1085 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ955 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 787 رسالة.

وفي إطار تولّي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 800 شهادة صحية من قِبَل الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1930 رسالة بواقع 466 ألف طن لصالح 832 شركة مستوردة، وتنوّعت بين 220 صنفًا من القمح وفول الصويا والزيوت المتنوعة، قادمة من 90 دولة، ومثّلت روسيا أكبر الدول المصدِّرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تليها أمريكا وأوكرانيا وماليزيا.

تصدَّر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه، بإجمالي 583 رسالة، يليه ميناء دمياط الذي احتل المركز الثاني بـ338 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 321 رسالة.

وفيما يتعلق بقسم مراقبة الأغذية المستوردة بالإدارة العامة للواردات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ – إفراج مؤقت – 1013 رسالة، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 406 رسائل، في حين تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات لـ105 رسائل. كما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 150 مستوردًا.

وسجَّلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 33 منتجًا و6 شركات، ونفَّذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت 245 منتجًا جديدًا، وأصدرت شهادة بيع حر واحدة.

كما نفَّذت إدارة السلع الاستراتيجية 15 زيارة لمواقع تخزين القمح، وتم تسجيل منشأة واحدة لتخزين القمح، إضافة إلى تنفيذ 6 زيارات تفتيشية على مضارب الأرز.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 31 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة، مثل البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحَّدة، مجلس الوزراء، جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى الشكاوى المقدَّمة مباشرة إلى الهيئة. وتم غلق 18 شكوى، فيما يجري فحص 13 شكوى أخرى.

ونفَّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 313 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، في محافظات سوهاج، شمال سيناء، الإسكندرية، الغربية، أسيوط، الدقهلية، أسوان، بورسعيد، كفر الشيخ، الغردقة، الإسماعيلية، ومدينة الشروق، مع اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال وجود ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 62 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية، للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء، في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الغربية، الأقصر، الإسكندرية، المنوفية، سوهاج، بورسعيد، المنيا، الشرقية، البحر الأحمر، السويس، الإسماعيلية، والدقهلية.

كما تم تسجيل 783 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 578 معاينة للمحال، فيما استوفت 460 منشأة اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفَّذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، دمياط، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، وكفر الشيخ.

وتم تسجيل 28 منشأة تخزينية خلال الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة إلى 1232 مخزنًا.

وفي إطار تولّي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، التي تستوجب تسجيل جميع المنشآت الغذائية لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 195 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 1129 منشأة. كما أصدرت الهيئة 1145 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي 4216 طلبًا منذ بداية نقل الاختصاص واستلام هذا الملف في يناير 2025.

وفيما يتعلق بـإدارة مورِّدي الألبان، فقد تم تنفيذ 12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، المنيا، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، والغربية.

أما فيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية، فقد تم تنفيذ 59 زيارة، شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص، في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، الأقصر، بورسعيد، الفيوم، المنيا، وأسوان.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 450 طلب تظلم واردًا من الموانئ المختلفة.

حملات تفتيشية على المجازر

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 11 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 61 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 22 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 20 مأمورية رقابية في محافظات الجيزة، الغربية، الاسكندرية، القليوبية، الشرقية، سوهاج، السويس، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية والمنوفية، وتم تسجيل 4 منشـآت جديدة خلال الأسبوع الماضي والخاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 13 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 9 مراكب صيد جدد بالهيئة.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وجه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء جميع مديري فروع الهيئة بتشديد الرقابة المحكمة على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 20 حملة تفتيشية موسعة على 120 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 700 كجم زبيب غير صالح للاستهلاك الآدمي، 1500 عبوة صلصة طماطم منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 25 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 15 منشأة غذائية.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 3 طن (لحوم، دواجن، زيوت)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تنفيذ 12 قرارًا للنيابة العامة، وتفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة) على 60 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة دمياط، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (لحوم، مخللات، زيوت سبق غليها)، وتمت عملية إعدام هذه الكميات طبقًا للإجراءات المتبعة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 12 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 79 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، بنى عبيد، المنصورة، طلخا)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى يبدو عليها تغير في الخواص الطبيعية.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 5 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 34 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية (لحوم مصنعة، منتجات ألبان، عطارة، معجنات)، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملة تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمركز ساقلته بمحافظة سوهاج، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قام الفرع بتنفيذ 7 حملات تفتيشية على عدد 27 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (مركز سوهاج، طهطا، المراغة، جرجا) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 12 طن منتجات غذائية منتهية الصلاحية ويبدو عليها علامات الفساد (لحوم، دواجن، كبدة، أسماك، مياه غازية، صلصة... وغيرها)، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الاسكندرية بتنفيذ 3 حملات تفتيشية موسعة، حيث تم المرور على ١٥ منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام ١١٥ كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي لوجود تغير في الخواص الطبيعية (دواجن، مخلل، جبن)، كم تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة اتباع اشتراطات سلامة الغذاء، وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وتلافي المخالفات.

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