بمشاركة الجلاد والمناوي.. مائدة مستديرة عن "دور الإعلام في مواجهة الشائعات"

كتب - محمد نصار:

تنطلق بعد قليل مائدة مستديرة تنظمها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية حول "محو الأمية الإعلامية والطريق نحو إعلام يواجه التحديات والشائعات ويزيد الوعي المجتمعي".

تبدأ الجلسة بكلمة افتتاحية يلقيها محمد أنور السادات، رئيس مجلس إدارة جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، تليها كلمة الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت، رونيا شيفر.

وتدير الجلسة الإعلامية ميريام زكي، ويتحدث فيها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، والإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، وعبد اللطيف المناوي، الرئيس التنفيذي للأخبار والصحافة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

اقرأ أيضا:

تأكيدًا لمصراوي.. التنمية المحلية تعلن مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمطاعم في رمضان

أمطار على 7 مناطق.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا وتطالب بإجراءات احترازية