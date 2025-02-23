الصحة: إجراء 2.6 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من إجراء 2 مليون و606 آلاف و736 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة استقبلت 260 ألفًا و33 اتصالًا من مرضى قوائم الانتظار عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة، منذ بداية المشروع وحتى 22 فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن الحالات التي تمت متابعتها منذ الأول من يوليو 2023 وحتى فبراير الجاري بلغت 220 ألفًا و452 حالة.

وأوضح عبد الغفار في بيان اليوم، أن المبادرة تشمل جراحات القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، والقساطر الطرفية، حيث يتم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

وأضاف أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، حيث لا يتحمل المريض أي أعباء مادية، إذ تهدف المبادرة إلى تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد مصطفى، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ورئيس هيئة التأمين الصحي، إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء في المستشفيات لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية، وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالمبادرة، لتسهيل متابعة البيانات واستخراجها.

وقال الدكتور أحمد مصطفى إن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج، سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، بناءً على السعة الاستيعابية لكل مستشفى، مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية مشمولة ضمن المبادرة، التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار: هنا

، كما تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.

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