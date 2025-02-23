نشرة التوك شو| موعد انتهاء الموجة الباردة وتعليق وزيرة التنمية المحلية على فساد المحليات

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب: الزمالك موهبة تمشي على قدمين.. والأهلي فكرة جماهيرية

علق الإعلامي عمرو أديب على تعادل الأهلي والزمالك بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، قال أديب إلى أن جمهور الأهلي كان لديه إحساس بأنه سيسجل أهدافًا ضد الزمالك ويملك الأرض بما عليها، معقبًا: "الزمالك الجديد عرف يظبط خطوطه.. لاعيبته كانت بتعدي في شوارع مش حارات".

وزيرة التنمية المحلية عن فساد المحليات: الحياة كلها محليات والموظفين مبيغلبوش

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن رؤيتها حول قضية الفساد في المحليات، مؤكدة أن الفساد موجود في كل مكان، لكنه يبرز بشكل أكبر في المحليات بسبب طبيعتها كمحور الحياة اليومية للمواطنين والتفاعل المستمر معها.

في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر": قالت الوزيرة: "الفساد موجود في كل حتة بس في المحليات أكتر، الحياة كلها محليات والموظفين مبيغلبوش، مضيفة: "على قد ما بنقدر بناخد بالنا من ألاعيبهم، المراكز التكنولوجية قللت شوية من تعامل الموظف مع الجمهور وده بدوره بيقلل الفساد".

تامر أمين عن مباراة الأهلي والزمالك: من أفقر مباريات القمة

علق الإعلامي تامر أمين، على تعادل الأهلي والزمالك بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، قال أمين "المباراة سيئة السمعة ومن أفقر مباريات القمة".

أحمد تركي: التواصل الأسري مهدد بالسوشيال ميديا.. ومصاحبة الآباء للأبناء سُنة

حذر الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، من الفجوة المتزايدة بين الآباء والأبناء التي تتفاقم بسبب تأثير مواقع التواصل الاجتماعي.

في لقاء مع الإعلامية كريمة عوض ضمن برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أكد تركي أن الأسر المصرية والعربية والإسلامية بحاجة إلى استعداد روحي وديني عميق لاستقبال شهر رمضان، مشددًا على ضرورة بناء علاقات معنوية قوية داخل الأسرة لضمان تربية سليمة ومستقرة.

الأرصاد تكشف توقعاتها للطقس خلال شهر رمضان

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وهناك موجة باردة خلال ساعات النهار وستكون شديدة البرودة خلال ساعات الليل، موضحًا أن السبب في انخفاض درجات الحرارة هو أن هناك كتل هوائية قادمة من المناطق الشمالية والبحر المتوسط.

وأشار "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن درجة الحرارة تصل لـ16 درجة مئوية خلال ساعات النهار وتنخفض درجة الحرارة لـ5 درجات خلال ساعات الليل والصباح.

شوقي علام: الشريعة تجمع بين الثابت والمتغير وفق قواعد منضبطة -(فيديو)

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "بيان للناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن هناك فرقًا بين الحكم التكليفي، الذي يتضمن الأوامر والنواهي الموجهة لجميع المكلفين، وبين الحكم الوضعي، الذي يتعلق بتطبيق هذه الأحكام على الأفراد وفق شروط وأسباب معينة وانتفاء الموانع.

أستاذ علوم سياسية: قمة القاهرة لن تكون امتحانا لإقناع الإدارة الأمريكية برفض التهجير

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن القمة العربية ستكون أساسًا للخطة العربية فيما يخص قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها ليست امتحانًا لإقناع الإدارة الأمريكية، بل تأتي في إطار تغير لغة الإدارة الأمريكية تجاه المستجدات الأخيرة.

خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، أوضح فهمي أن موقف التشدد العربي حيال قضية التهجير أظهر موقفًا واضحًا من الدول العربية، مما ينقل رسائل مباشرة إلى الولايات المتحدة.