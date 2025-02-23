تعرف على موعد الصوم الكبير لعام 2025

كتب- عمرو صالح:

يستعد الأخوة الأقباط، خلال الفترة الحالية لبداية الصوم الكبير 2025 والذي يبدأ هذا العام قبل حلول شهر رمضان الكريم بعدة أيام إذ تعد من الصدف نادرة الحدث لصيام عنصري الأمة المسيحيين والمسلمين في توقيت واحد.

ويبدأ الصوم الكبير يوم الاثنين الموافق 24 فبراير ويستمر حتى الاحتفال بعيد القيامة 2025 يوم الأحد 20 أبريل المقبل.

يمتد الصوم الكبير لمدة 55 يوماً مقسّمة إلى أسبوع الاستعداد أو بدل السبوت، والأربعين يومًا المقدسة التي صامها الرب يسوع صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام، ويتكون من 7 آحاد تبدأ بأحد الكنوز وتنتهي بأحد الشعانين.

أما عن الأسماء التي تُعرف بها أسابيع الصوم الكبير فهي تشير لقراءات الكنيسة في ذلك الأسبوع وترتبط ببعضها البعض ويتألف منها موضوع عام واحد هو موضوع الأسبوع، ويبدأ الأسبوع من يوم الاثنين وينتهي يوم الأحد.

وفي ما يتعلق ببدء الصوم الكبير 2025 في الكنيسة الكاثوليكية فتبدأ الصيام عقب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسبوع، لتكون بذلك مدة الصوم لديها 47 يوماً مقسّمة إلى الصوم الأربعيني، بالإضافة إلى أسبوع الآلام.

أما بالنسبة للكنيسة الإنجيليّة فلا يوجد صوم كنسي، ولكن يتم الصوم بشكل شخصي، ويتطوع له الشخص وفقاً لرغباته.

وحول طقس الصوم في الكنائس المسيحية فيمتنع الأقباط عن تناول اللحوم والدواجن والأطعمة الحيوانية طوال أيام الصوم، كما يمنع السمك في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ تعتبر هذا الصوم من أصوام الدرجة الأولى والتي تضم "الصوم الكبير، صوم يونان، صوم يومي الأربعاء والجمعة، صوم برمون الميلاد والغطاس»، وهي أصوام لا يؤكل فيها السمك، وتتضمن الصوم الانقطاعي حتى غروب الشمس فيما عدا يومي السبت والأحد، وذلك زيادة في التقشف والتذلل أمام الله، بحسب ما ذكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية".

وأما عن الكنيسة الكاثوليكية فتصوم صوماً انقطاعياً من منتصف الليل وحتى ظهر اليوم طوال أيام الأسبوع ما عدا الأحد والسبت، كما يلتزم الأقباط الكاثوليك بالأطعمة النباتية، كما يمتنعون عن تناول الأسماك لزيادة النسك والزهد.

يختلف موعد بدء الصوم الكبير 2025 عن موعده في العام الماضي ويختلف كل عام، وذلك لاعتماده على تاريخ يوم عيد القيامة المجيد، والذي يتم تحديده حسب قاعدة حسابية، بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وإنما في يوم الأحد التالي له حسب تعاليم كنيسة الإسكندرية.