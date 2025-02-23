وزيرة التنمية المحلية عن فساد المحليات: الحياة كلها محليات والموظفين مبيغلبوش

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن رؤيتها حول قضية الفساد في المحليات، مؤكدة أن الفساد موجود في كل مكان، لكنه يبرز بشكل أكبر في المحليات بسبب طبيعتها كمحور الحياة اليومية للمواطنين والتفاعل المستمر معها.

في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر": قالت الوزيرة: "الفساد موجود في كل حتة بس في المحليات أكتر، الحياة كلها محليات والموظفين مبيغلبوش، مضيفة: "على قد ما بنقدر بناخد بالنا من ألاعيبهم، المراكز التكنولوجية قللت شوية من تعامل الموظف مع الجمهور وده بدوره بيقلل الفساد".

أوضحت أن الوزارة تعمل على مكافحة هذه الظاهرة من خلال إدارة مراجعة وحوكمة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات فساد عبر منصة "صوتك مسموع"، ومشددة على أن كل شكوى يتم التحقيق فيها بدقة.

وتابعت عوض: "بقابل مدام مديحة اللي في الدور التالت مع كل زيارة مفاجئة، بنحل مشكلتها دلوقتي بالمراكز التكنولوجية في الأحياء، التعامل بيتم مع منظومة لتقليل الفساد"

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن المراكز التكنولوجية في الأحياء باتت أداة فعالة لتسريع حل المشكلات وتقليص الفساد من خلال منظومة إلكترونية تقلل التدخل البشري.

وتطرق الوزيرة إلى سبب تعيين المحافظين بدلاً من انتخابهم، حيث أوضحت أن مصر لم تصل بعد إلى مرحلة الاستعداد الثقافي أو التنظيمي لهذه الخطوة، مشيرة إلى أن انتخابات المحافظين ستؤدي حتماً إلى اختيار شخص من نفس المحافظة، وهو ما تعارضه بسبب "ثقافة العشم" التي تجعل المسؤول عرضة لضغوط اجتماعية قد تعيق أداءه.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن نظام التعيين الحالي يتيح اختيار قيادات بعيدة عن هذه الضغوط لضمان الحيادية والكفاءة في إدارة المحليات.