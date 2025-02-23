تامر أمين عن مباراة الأهلي والزمالك: من أفقر مباريات القمة

كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي تامر أمين، على تعادل الأهلي والزمالك بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، قال أمين "المباراة سيئة السمعة ومن أفقر مباريات القمة".

وقال تامر أمين، إن لقاء الأهلى والزمالك كان لقاءً تكتيكيا مملا ودون المستوى، الأداء العام كان ضعيفًا، حتى لو كان أحد الفريقين قد فاز، لكان الفوز صدفة بحتة.

وتابع تامر أمين، أن التوتر كان مسيطرا على لاعبي الفريقين وكل اللاعبين التزموا تماما بتعليمات المدربين، لافتا إلى أن كلا من : محمود بنتايج وأشرف داري كانا أفضل لاعبين في مباراة القمة.

ووجه تامر أمين، التحية لبيسيرو مدرب نادي الزمالك، مؤكدا أنه لعب وفق الحالة النفسية للاعبي الزمالك.