محظورات وتشديدات.. التعليمات والإرشادات اللازمة للحجاج قبل موسم الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، في إطار الاستعدادات لموسم الحج لعام 1446 هـ، عن مجموعة من التعليمات والإرشادات الهامة التي يجب على الحجاج الالتزام بها قبل السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء الحج 2025.

متطلبات السفر للحج

أكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الحجاج القادمين لأداء الفريضة يجب أن يستوفوا عدة متطلبات أساسية، من بينها:

حمل جواز سفر ساري المفعول.

الحصول على الشهادات الصحية اللازمة.

مراجعة ممثلية خادم الحرمين الشريفين في بلد الحاج للحصول على تأشيرة الحج، التي تمنح مجانًا دون أي رسوم.

كما شدد المصدر على ضرورة تسليم حجاج الجو والبحر جوازات سفرهم مع تذاكرهم لمؤسسة الطوافة أو مجموعة الخدمات الميدانية التي تقوم بخدمتهم، لضمان تنظيم تنقلاتهم بسلاسة بين مكة والمدينة وجدة.

التعليمات الخاصة بالسفر والتنقل

يجب أن تكون بطاقة تعريف الحاج باللغة العربية وتحمل صورته وبياناته الشخصية، ومختومة من الجهات المختصة في بلده ومن السفارة السعودية.

تسلم جوازات السفر لمكتب الوكلاء الموحد بعد استكمال إجراءات الجوازات والجمارك.

الالتزام بأماكن الإقامة المحددة ومواعيد التنقل إلى جدة أو مكة أو المدينة أو المشاعر المقدسة.

تجنب الافتراش في الطرقات والساحات العامة، خاصة بجوار المسجد الحرام والمسجد النبوي.

إلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة، حفاظًا على نظافة المشاعر المقدسة.

إجراءات الأمن والسلامة للحجاج

أوضح المصدر أن الحجاج يجب أن يلتزموا بإجراءات الأمن والسلامة، ومن أبرزها:

تجنب التعرض لضربات الشمس باستخدام المظلات الواقية وشرب السوائل بكثرة.

عدم النوم تحت المركبات أو في الأنفاق.

عدم إشعال النار داخل الخيام، والاعتماد على الأماكن المخصصة للطهي.

الاحتفاظ بطفاية حريق في الخيمة، وفصل التيار الكهربائي عند مغادرة مكان الإقامة.

الإبلاغ فورًا عن أي حريق أو خطر قد يشكل تهديدًا على سلامة الحجاج.

الأنظمة والقوانين داخل المملكة

يحظر العبث بالأمن أو الإخلال به بأي وسيلة، حيث يعرض المخالفين للمساءلة القانونية والعقوبات الرادعة.

يمنع منعًا باتًا عمل الحجاج داخل المملكة سواء بأجر أو بدون أجر، كما يُمنع التسول.

إدخال أو استخدام المواد المخدرة داخل المملكة يعرض الحاج لعقوبات صارمة قد تصل إلى الإعدام.

يُمنع التنقل خارج النطاق المكاني المحدد للحج أو التخلف عن العودة بعد أداء المناسك.

وأكدت الغرفة أن اتباع هذه الإرشادات يساهم في تسهيل إجراءات الحج وضمان تجربة آمنة ومريحة للحجاج خلال رحلتهم المقدسة.

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