الأرصاد تكشف توقعاتها للطقس خلال شهر رمضان

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وهناك موجة باردة خلال ساعات النهار وستكون شديدة البرودة خلال ساعات الليل، موضحًا أن السبب في انخفاض درجات الحرارة هو أن هناك كتل هوائية قادمة من المناطق الشمالية والبحر المتوسط.

وأشار "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن درجة الحرارة تصل لـ16 درجة مئوية خلال ساعات النهار وتنخفض درجة الحرارة لـ5 درجات خلال ساعات الليل والصباح.

ولفت القياتي، إلى أن درجة الحرارة في شهر رمضان ستكون معتدلة، ودرجات الحرارة أعلى من 20 درجة وتنخفض لـ13 درجة في ساعات الليل والصباح الباكر، كما أن فرص الشبورة ضعيفة في ظل نشاط الرياح الكبير ونشاط الرياح هو السبب الرئيسي في الإحساس بانخفاض.

وتابع: "رمضان هذا العام يشهد اعتدال الطقس نهارا، توقعات مبدئية باعتدال حالة الطقس في الأسبوع الأول من شهر رمضان"، ناصحًا المواطنين بمتابعة نشرات الأحوال الجوية وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.