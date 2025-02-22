أستاذ علوم سياسية: قمة القاهرة لن تكون امتحانا لإقناع الإدارة الأمريكية برفض التهجير

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن القمة العربية ستكون أساسًا للخطة العربية فيما يخص قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها ليست امتحانًا لإقناع الإدارة الأمريكية، بل تأتي في إطار تغير لغة الإدارة الأمريكية تجاه المستجدات الأخيرة.

خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، أوضح فهمي أن موقف التشدد العربي حيال قضية التهجير أظهر موقفًا واضحًا من الدول العربية، مما ينقل رسائل مباشرة إلى الولايات المتحدة.

وأكد أن الموقف العربي يشير إلى وجود طرح عربي يتضمن حلولًا بديلة غير التهجير، مع تغير في مستوى التصعيد والتصريحات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار فهمي إلى أن اللقاءات العربية تنقل رسائل الحركة المصرية والتوافق العربي الذي تم خلال لقاء سابق، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تختبر مواقف الدول العربية وترصد مسارات التحرك وسرعة الحركة لفرض الحل العربي.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية لا تتعامل إلا مع الأقوياء، وأن الجميع في انتظار الموقف العربي، مما يعطي ثقة بوجود طرح بديل.

وأكد فهمي أن الإطار الرئيسي للأحداث يشير إلى أن الوضع سيتغير، معتبرًا أن التحركات العربية الأخيرة تعكس قوة الموقف العربي وقدرته على تقديم حلول بديلة لقضية غزة بعيدًا عن فكرة التهجير.

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