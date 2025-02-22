وزير الدفاع يكرم عددًا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الاحتفال بتكريم عددًا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة إعتباراً من يناير 2025 ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقام الفريق أول عبدالمجيد صقر، بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لما قدموه من جهود مخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما قدمته لهم من دعم مكنهم من أداء مهامهم المكلفين بها على أكمل وجه، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً برجالها نموذجاً فريداً فى التضحية بالغالى والنفيس دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها.

كما ألقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين الذين أوفوا العطاء داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه،

مشيداً بالقادة المكرمين ودورهم في الارتقاء بمستوى التدريب القتالي لكافة وحدات وتشكيلات القوات المسلحة بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وأكد الفريق أول عبدالمجيد صقر، على أن القوات المسلحة ستظل بعطاء أبنائها المخلصين وفيةً للأمانة المقدسة فى صون مقدرات الوطن والذود عن ترابه ، وأن مسئولية القيادة ونقلها من جيلٍ إلى جيل من التقاليد العسكرية التي تحرص عليها القوات المسلحة لتظل المدرسة العليا للوطنية وميداناً للتضحية والعطاء، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى لتوفير المناخ المناسب لاستكمال مسيرة العمل بكل تفانى وإخلاص.