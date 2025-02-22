أول تعليق من منتجي الدواجن على تحريك دعوى جنائية ضد منتجي الكتاكيت

كتبت- داليا الظنيني:

علق الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على قرار جهاز حماية المنافسة بتحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة منتجة لكتاكيت التسمين، بتهمة التواطؤ لرفع أسعار الكتاكيت بشكل غير قانوني.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، أوضح الزيني، أن الكتكوت هو مادة حية، ولذلك فإنه لا يمكن تخزينه أو احتكاره كما هو الحال مع السلع الأخرى.

وأشار الزيني إلى عدم وجود تلاعب مفاجئ من قبل 162 شركة في إنتاج الكتاكيت، مؤكدًا أن صناعة الدواجن لها طبيعة خاصة تمتد لعشرات السنوات، فليس من المنطقي أن يظهر احتكار مفاجئ في هذ المجال.

وأضاف أن أسعار السلع مثل الطماطم تتفاوت بشكل كبير، حيث تصل أحيانًا إلى 50 جنيهًا في أوقات معينة، مُشيرًا إلى أن الاحتكار لا يمكن أن يحدث مع السلع الطازجة مثل البيض أو الكتكوت الذي عمره ساعات، حيث تحدد الأسعار من خلال قانون العرض والطلب.

وفي سياق آخر، تحدث الزيني عن التحديات التي واجهتها الصناعة خلال عامي 2022 و2023، والتي أدت إلى إعدام العديد من الكتاكيت، ومع بدء توفر العلف اعتبارًا من مارس 2024، أشار إلى أن تكاليف التدفئة والأمصال تتزايد خلال فصل الشتاء، مما يؤثر سلبًا على الاستمرارية في الإنتاج.

وناشد الزيني لتوفير انتظام دورات الأمهات التي عانت من عدم انتظام لمدة 16 شهرًا، مما يزيد من الضغوط على منتجي الدواجن.

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