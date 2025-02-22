حدث في 8 ساعات| تغيير مواعيد غلق المحلات والكافيهات في رمضان.. وأزمة جديدة بسبب سد النهضة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان محمد جبران، وزير العمل، عن توفير 51 فرصة عمل جديدة للأطباء والممرضين والأخصائيين من الجنسين، كما أصدرت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرارًا بشأن مواعيد عمل المحلات والمطاعم والكافيهات في شهر رمضان المبارك.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أزمة جديدة بسبب سد النهضة.. ووزير الري المصري يعترض

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل الذي عقد يوم الجمعة 21 فبراير 2025 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي يعقبه حدث "يوم النيل" الذي ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل.

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فرص عمل في السعودية برواتب تصل لـ 70 ألف ريال شهريًا.. التخصصات والتقديم

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، عن توفير 51 فرصة عمل جديدة للأطباء والممرضين والأخصائيين من الجنسين، في تخصصات متنوعة، للعمل داخل "مجموعة الحقيل الطبي" بالمملكة العربية السعودية، برواتب تصل إلى 70 ألف ريال شهريًا.

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أسعار الكتاكيت.. إحالة 162 شركة واتحاد منتجي الدواجن إلى النيابة بتهمة التلاعب

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.

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أمطار على 7 مناطق.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا وتطالب بإجراءات احترازية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 23 فبراير 2025 على مختلف مناطق الجمهورية.

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رسميًا.. تغيير مواعيد غلق المحلات والكافيهات في رمضان - خاص

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرارًا بشأن مواعيد عمل المحلات والمطاعم والكافيهات في شهر رمضان المبارك.

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متحدث الصحة يكشف عدد المصابين بضعف السمع.. ويقدم نصائح مهمة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك 430 مليون شخص في العالم يعانون من ضعف سمع يصل إلى مرحلة الإعاقة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 700 مليون شخص في عام 2050.

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الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.. أبرز مناقشات البرلمان الأسبوع الجاري

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة .

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السعودية تحدد آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة وذلك وفق ما ورد إليها من وزارة الحج السعودية.

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وزير التموين: احتياطي السكر التمويني يتجاوز 12 شهرًا

أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية في مصنع سكر قوص بمحافظة قنا، وشركة قنا لصناعة لورق، لمتابعة سير عمليات توريد محصول قصب السكر والاطمئنان على الإنتاج.

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