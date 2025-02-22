السعودية تحدد آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة وذلك وفق ما ورد إليها من وزارة الحج السعودية.

وقالت "غرفة السياحة"، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، إن آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة سيكون بتاريخ 1 شوال من كل عام،

يذكر أن محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، كشف عن تفاصيل أسعار عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان 2025، موضحًا أن التكلفة تختلف حسب نوع البرنامج الفندقي والخدمات المقدمة للحجاج.

أسعار البرامج الاقتصادية

أوضح "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن تكلفة برامج العمرة الاقتصادية للعشر الأواخر تبدأ من 70 ألف جنيه للإقامة في المدينة المنورة، بينما تصل إلى 100 ألف جنيه عند الإقامة في مكة المكرمة.

أسعار برامج الخمس نجوم

أما بالنسبة لبرامج العمرة الخمس نجوم، فأشار إلى أن الأسعار تبدأ من 110 آلاف جنيه للإقامة في مكة، و75 ألف جنيه للإقامة في المدينة، فيما قد تصل التكلفة إلى 200 ألف جنيه وفقًا لمستوى الخدمات الفندقية المقدمة.

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