متحدث الصحة يكشف عدد المصابين بضعف السمع.. ويقدم نصائح مهمة

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك 430 مليون شخص في العالم يعانون من ضعف سمع يصل إلى مرحلة الإعاقة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 700 مليون شخص في عام 2050.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال الاحتفال بيوم السمع العالمي، أنه يجب اتخاذ العديد من الإجراءات، منها الكشف والعلاج والتدخل المبكر، حيث يساعد ذلك في حماية 50% من المصابين من الوصول إلى هذه المرحلة المتأخرة.

وأشار إلى أن مصر أطلقت المبادرة الرئاسية للكشف عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة في عام 2019، حيث قامت بمناظرة 7 ملايين طفل في جميع محافظات الجمهورية منذ انطلاقها، وذلك من خلال 3 آلاف وحدة صحية.

وشدد متحدث الصحة، على ضرورة تجنب التعامل الخاطئ مع الأصوات والضوضاء والموسيقى، وسماعات الرأس.

بدوره، قال الدكتور هشام كوزو، أستاذ طب السمع والاتزان بجامعة الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لطب السمع والاتزان، إن هناك حوالي مليار شخص على مستوى العالم يعانون من ضعف السمع بدرجات مختلفة.

وأشار إلى أن مصر بها حوالي 10 ملايين شخص يعانون من ضعف السمع بدرجات مختلفة، يحتاج منهم حوالي 50% إلى تدخل تأهيلي.

وأوضح أن مصر بها حوالي 500 ألف طفل يعانون من ضعف السمع المسبب للإعاقة، أي أنهم يحتاجون إلى سماعات أو زراعة قوقعة.

وتابع: هناك ضعف سمع وراثي قد يحدث بعد الولادة بحوالي عامين، لذا يُنصح بعدم الاكتفاء بفحص ضعف السمع بعد الولادة فقط، بل يتطلب الأمر المتابعة في عمر 6 سنوات.

وأكد أن سبب ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض ضعف السمع بين الأطفال حديثي الولادة هو زواج الأقارب، ويجب العمل على الاكتشاف والعلاج مبكرًا، إذ إن فقدان السمع يتسبب في صعوبات في التعليم والعمل والاندماج في المجتمع.

وطالب بإطلاق "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة الذهنية"، التي تعمل من خلال خمسة محاور: "الوقاية، التشخيص المبكر، العلاج والتأهيل السمعي، الوعي المجتمعي، الدعم المجتمعي"، وتُنفذ من خلال جميع المؤسسات في الدولة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو مجتمعية أو دينية.

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