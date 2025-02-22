"القومي للمرأة" يستقبل الفريق الفني للأمم المتحدة للتعرف على جهود ملف ختان الإناث

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الفريق الفني للأمم المتحدة من المقر الرئيسي والمكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ للتعرف على جهود المجلس القومي للمرأة في ملف ختان الإناث في إطار البرنامج الدولي المشترك للقضاء على ختان الإناث، بحضور الدكتورة ماريان قلدس، عضوة المجلس، وعدد من قيادات المجلس.

وعرضت المستشارة أمل عمار نبذة عن جهود المجلس في ملف ختان الإناث، مستعرضةً تاريخ محاربة ختان الإناث في مصر منذ عام 2000 وحتى الآن؛ من خلال رفع الوعي المجتمعي وسن التشريعات والقوانين لمحاربة هذه الجريمة التي تتم في حق الفتيات، مشيرةً إلى الطفرة الكبيرة التي حدثت في ملف تمكين المرأة المصرية، مع وجود إرادة سياسية قوية وحكيمة تدعم تمكين المرأة في المجالات كافة؛ بما في ذلك تجريم ختان الإناث.

وأشارت عمار إلى صدور القانون رقم 10 لعام 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث في ما يتعلق بمرتكبيها من القطاع الطبي وغلق المنشأة الخاصة التي يتم إجراء الختان فيها، إلى جانب معاقبة كل مَن يطلب ختان الإناث، ومَن يروج له، وأنه في عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.

وأضافت رئيسة المجلس أنه تم إطلاق حملات طرق أبواب بالمحافظات المختلفة، وتم التركيز على رفع الوعي بالقانون بين الأهالي بخطورة هذه الجريمة على مستقبل وحياة بناتهم، مشيرةً إلى انخفاض نسب الختان بين الفتيات من 0- 19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014، وفقًا لبيانات المسح الصحي للأسرة المصرية الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وانخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهذا إنجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال.

وأشادت المستشارة أمل عمار بجهود صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في هذا الملف المهم، مشددةً على أهمية دور الإعلام في توعية المجتمع بمخاطر جريمة الختان والعقوبات لتلك الجريمة وفقًا للقانون.

وأكدت الدكتورة ماريان قلدس أهمية دور الدراما في تغيير الصورة النمطية للمرأة والقضاء على كل أشكال العنف ضدها، لا سيما جريمة ختان الإناث.

وقدمت الدكتورة نجلاء العادلي رئيسة الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، عرضًا عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والبرامج والمشروعات التي ينفذها المجلس؛ ومنها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

واستعرضت الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، دور المكتب واختصاصاته.

وعرضت شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني لتمكين الفتيات، نبذة عن برنامج "نورة" ومبادرة "دوي"، ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات، والذي يحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي.

وأوضحت الدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، أن كليات الطب الآن يدرس بها مخاطر جريمة ختان الإناث والعقوبات التي يتعرض لها الطبيب أو مَن يقوم بجريمة ختان الإناث.

وعبر الفريق الفني للأمم المتحدة عن فخرهم بجهود المجلس القومي للمرأة، والأساليب المتبعة في التوعية بمخاطر جريمة ختان الإناث، ونتائج تلك التوعية على أرض الواقع.

وشارك بالحضور في اللقاء كل من سالي ذهني مدير البرامج بالأمم المتحدة للسكان، والدكتور هافيار كارلوس أجولار مسؤول برامج حماية الطفل في المكتب الإقليمي في اليونيسف (مقيم في مصر)، والدكتورة شادية الشيوي الإخصائي الإقليمي للممارسات الضارة بصندوق الأمم المتحدة للسكان- المكتب الإقليمي للدول العربية، وميلتم أجدوك كبير إخصائيي النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمقر الرئيسي، وريم الشربيني مسؤول برنامج حماية الطفل بمنظمة اليونيسف بمصر، وإيلين اليم زيريا كبير إخصائيي حماية الطفل بمنظمة اليونيسف المقر الرئيسي، وميرال المصري إخصائي قضايا النوع والصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر (مصرية)، ودنيس ألور رئيس برنامج حماية الطفل بمنظمة اليونيسف مصر (مقيمة بمصر)، وكريستينا حبيب مساعد برامج في صندوق الأمم المتحدة للسكان، وجينا جورجي خبير متطوع ببرنامج حماية الطفل بمنظمة اليونيسف بمصر، ونانسي المصري مسؤول برامج في صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشا حافظ محلل برنامج ختان الإناث بصندوق الأمم المتحدة للسكان.

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