وزير التموين: احتياطي السكر التمويني يتجاوز 12 شهرًا

كتب- محمد سامي:

أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية في مصنع سكر قوص بمحافظة قنا، وشركة قنا لصناعة لورق، لمتابعة سير عمليات توريد محصول قصب السكر والاطمئنان على الإنتاج.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية، الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام، معاون الوزير للاتصال السياسي وشؤون البرلمان، وصلاح فتحي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، واللواء أيمن السعيد، سكرتير عام محافظة قنا، وحسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا.

وخلال جولته بمصنع سكر قوص، أكد الدكتور شريف فاروق، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة السكر باعتباره سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الحكومة تدعم المزارعين وتشجعهم على زيادة الإنتاج من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وضمان توريد المحصول بأسعار عادلة.

وأوضح أن الوزارة نجحت في رفع المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الأساسية لأكثر من 6 أشهر، بينما ارتفع مخزون السكر التمويني لأكثر من 12 شهرًا، ما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسعار في الأسواق.

كما أشار الدكتور شريف فاروق، إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية استلمت حتى تاريخه 2 مليون و637 ألف طن من قصب السكر، وتم إنتاج ما يقرب من 275 ألف طن سكر أبيض حتى تاريخه.

ويُعد مصنع سكر قوص أحد المصانع الرئيسية في صناعة السكر بمصر، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 12 ألف طن من القصب يوميًا.

كما تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مصنع الورق الملاصق لمصنع السكر، والذي يُقام على مساحة 110 أفدنة بمدينة قوص، ويعتمد على الباجاس (مصاص القصب) كمادة خام رئيسية.

وشدد الدكتور شريف فاروق، على أهمية استغلال المنتجات الثانوية الناتجة عن تصنيع القصب، مثل الباجاس في صناعة الورق ومواد العلف، ما يدعم الاقتصاد ويحقق الاستفادة القصوى من المحصول.

وأكد الوزير، أن هناك خطة متكاملة لتطوير مصانع السكر على مستوى الجمهورية، تشمل تحديث الآلات وخطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الفاقد خلال التصنيع، بالإضافة إلى توفير أحدث التقنيات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي ختام الجولة، أشاد وزير التموين بجهود العاملين في مصنعي السكر والورق، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل لتطوير قطاع صناعة السكر وتعزيز قدراته الإنتاجية، بما يحقق التوازن في الأسواق ويخدم مصالح المواطنين.

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