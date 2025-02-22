رسميًا.. تغيير مواعيد غلق المحلات والكافيهات في رمضان - خاص

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرارًا بشأن مواعيد عمل المحلات والمطاعم والكافيهات في شهر رمضان المبارك.

وعلم مصراوي، من مصادر خاصة، المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات خلال شهر رمضان.

وبحسب المصادر، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1446 هجريًا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود

وقالت المصارد، إنه لا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز، والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1/3/2025 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

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