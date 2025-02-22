اللحوم بـ 250 جنيهًا.. أسعار السلع في معارض أهلًا رمضان

كتب- عمرو صالح:

تصوير- إسلام فاروق:

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، معرضين للسلع الغذائية، ومستلزمات رمضان بنادي الزراعيين في الدقي ومركز البحوث الزراعية بالجيزة.

وعقب الافتتاح، صرح وزير الزراعة، بأنه في إطار توجيهات القيادة السياسية، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، تقوم وزارة الزراعة

بتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة في المحافظات بالإضافة إلى معارضها المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 14 معرضًا.

وأشار إلى أن الوزارة توفر السلع الأساسية بتخفيضات من 20% إلى 30% وبجودة عالية بالحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء.

وأضاف وزير الزراعة، أن المعرض يوفر كل السلع التي يحتاجها البيت المصري من منتجات الهيئات التابعة للوزارة وكذلك بعض شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة بها أكثر من 33 منفذًا متحركًا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلًا عن 274 منفذًا ثابتًا، بالمحافظات، تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة.

ووجه وزير الزراعة، باستمرار ضخ السلع في المعرض طوال شهر رمضان والبيع بالأسعار المعلنة، قائلًا: هذه المعارض ستستمر إلى ما بعد شهر رمضان، ومصر أيضًا لم تنسى أهالينا في غزة من خلال إرسال القوافل الغذائية لهم حيث تتحمل أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية للأشقاء بقطاع غزة تنفيذًا لتكليفات القيادة، كما توفر مصر السلع الغذائية لأشقائنا العرب المتواجدين على أرضها.

وقال: يوجد ثبات وانخفاض في أسعار السلع نتيجة للمشروعات العملاقة التي شيدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، أشاد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجهود وزارة الزراعة وحرص الوزير على المساهمة بكل المعارض والمبادرات الهادفة لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن السوق، مشيرًا إلى أن افتتاحات الوزارة ترفع من عدد المعارض المتاحة لمواطني المحافظة والتي يبلغ عددها 30 معرضًا مما يزيد من انتشار المعارض جغرافيًا لتغطي كل القطاعات وتمكن جميع المواطنين من الاستفادة بخدماتها.

كما أكد محافظ الجيزة، حرص المحافظة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية على إتاحة الفرصة للعارضين الراغبين في المشاركة بالمعارض مع مراعاة التنوع في المعروضات المتاحة لتناسب كل الشرائح، وخلق بيئة تنافسية تعود بالنفع على المواطن من خلال تحسين الجودة وبأسعار مخفضة.

من ناحيته، قال اللواء أمجد سعدة، مستشار وزير الزراعة للشؤون المالية، إن معارض أهلًا رمضان المقامة في جميع محافظات الجمهورية تضمن كل احتياجات الأسرة المصرية ومستلزمات رمضان، وتنفيذًا توجيهات وزير الزراعة يتم توفير السلع بتخفيضات كبيرة ويتم ضخها يوميًا بجودة عالية، مشيرًا إلى أسعار بعض السلع على النحو التالي:

- لحوم بلدية 250 جنيهًا.

- أرز بلدي 24 جنيهًا.

- فول بلدي 45 جنيهًا.

- فاصوليا 30 جنيهًا.

- بيض مائدة 150 جنيهًا.

- دواجن مجمدة 120 جنيهًا.

- سمك بلطي 70 جنيهًا.

- سكر 30 جنيهًا.

- جبن 90 جنيهًا للكيلو.

- بطاطس 5 جنيهات.

- طماطم 5 جنيهات.

- بصل 5 جنيهات.

- زيت طعام لتر 60 جنيةهًا.

- مكرونة 25 جنيهًا للكيلو.

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