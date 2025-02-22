محافظ الجيزة: افتتاح 30 معرضًا للسلع الرمضانية لتلبية احتياجات المواطنين

كتب- محمد أبو بكر:

أشاد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجهود وزارة الزراعة وحرص الوزير على المساهمة في كل المعارض والمبادرات الهادفة لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن السوق.

وأشار "النجار"، إلى أن افتتاحات الوزارة تساهم في رفع عدد المعارض المتاحة لمواطني المحافظة، والتي بلغ عددها 30 معرضًا، مما يزيد من انتشار المعارض جغرافيًا لتغطية كافة القطاعات وتمكين جميع المواطنين من الاستفادة بخدماتها.

مراعاة التنوع في المعروضات المتاحة





كما أكد محافظ الجيزة، حرص المحافظة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية على إتاحة الفرصة لكل العارضين الراغبين في المشاركة بالمعارض، مع مراعاة التنوع في المعروضات المتاحة لتناسب كل الشرائح، وخلق بيئة تنافسية تعود بالنفع على المواطن من خلال تحسين الجودة وتوفير الأسعار المخفضة.

من ناحيته، قال اللواء أمجد سعده، مستشار وزير الزراعة للشؤون المالية، إن معارض "أهلاً رمضان" المقامة في جميع محافظات الجمهورية تضمن تلبية كافة احتياجات الأسرة المصرية ومستلزمات شهر رمضان.

أسعار السلع في معارض أهلًا رمضان

أشار "سعده"، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، يتم توفير السلع بتخفيضات كبيرة، ويتم ضخها يوميًا بجودة عالية.

كما أوضح أن أسعار بعض السلع تأتي على النحو التالي:

لحوم بلدية: 280 جنيهًا

أرز بلدي: 24 جنيهًا

فول بلدي: 45 جنيهًا

فاصوليا: 30 جنيهًا

بيض مائدة: 150 جنيهًا

دواجن مجمدة: 120 جنيهًا

سمك بلطي: 70 جنيهًا

سكر: 30 جنيهًا

جبن: 90 جنيهًا للكيلو

بطاطس: 5 جنيهات

طماطم: 5 جنيهات

بصل: 5 جنيهات

زيت طعام (لتر): 60 جنيهًا

مكرونة: 25 جنيهًا

جاء ذلك خلال افتتاح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، معرضين للسلع الغذائية، ومستلزمات رمضان بنادى الزراعيين في الدقي ومركز البحوث الزراعية بالجيزة.

اقرأ أيضًا:

الموجة الباردة مستمرة.. الأرصاد عن طقس اليوم: أمطار ورياح واضطراب ملاحة

محافظ القاهرة: حملات للتفتيش على محال اللحوم والدواجن والمخلل في رمضان

تغيير الاستخدام والتأجير من الباطن.. تعرف على حالات فسخ عقدي الإيجار القديم والجديد

بعد موافقة "الشيوخ".. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد