لأول مرة.. إتاحة إصدارات مهرجان مسرح الجنوب الدولي أونلاين

كتب- محمد شاكر:

قررت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، الذي تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، نشر الإصدارات الدولية للدورة التاسعة من المهرجان أونلاين.

وقالت سارة هيثم، المدير التنفيذي للمهرجان، في بيان صحفي، إن هذا القرار جاء بعد تلقي إدارة المهرجان العديد من الطلبات من المسرحيين والمثقفين وطلاب قسم المسرح داخل مصر وخارجها، لتوفير الإصدارات الجديدة لهم أونلاين، والتي يتم نشرها خلال فعاليات المهرجان.

وأضافت أن إدارة المهرجان تواصلت مع مؤلفي الإصدارات الدولية، الذين أبدوا موافقتهم على نشر الكتب أونلاين لتوفيرها لأكبر عدد من المسرحيين وللأبحاث العلمية.

وتشمل هذه الإصدارات:

1. "عبد الصمد خانقاه: رائد المسرحية الحديثة في العراق" للدكتور علي الربيعي.

2. "المسرح السوداني في زمن العنف" للناقد المسرحي السوداني أبو طالب محمد.

3. "المسرح المغربي: تطور وتاريخ" للكاتب المغربي أحمد بلخيري.

4. "النصوص الفائزة في مسابقة د. حسن عطية للتأليف المسرحي".

5. "عايدة علام: مسيرة علم حافلة بالعطاء" للناقدة المسرحية شيماء توفيق.

6. "10 سنوات من الإنجازات"، الكتاب التوثيقي لفعاليات مؤسسة "س" للثقافة والإبداع.

7. كتيب المهرجان الذي يتضمن تفاصيل الدورة التاسعة من المهرجان.

يذكر أن الدورة التاسعة من المهرجان تحمل اسم "دورة د. عايدة علام"، وتحتفي بالمسرح الفلسطيني، وستقام الفعاليات في محافظة قنا خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل المقبل، برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، وعدد من المؤسسات الخاصة.

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